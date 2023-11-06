高質餐廳推介｜白松露季節限定！盤點港九4間餐廳歎白松露菜式 最平＄148起！

白松露奢華矜貴，擁有獨特芳香，擁有「餐桌白鑽」的美譽。而踏人秋季，正正是白松露當造的時期，不少餐廳都特意為客人準備一系列時令珍饈美饌，今次為各位盤點港九4間有供應白松露菜式的餐廳，當中包括意大利、中式和日式風味，全部都有特色，最平＄148起就有交易！
白松露菜式餐廳推介1.中環意大利菜Cantina
位於大館內的 Cantina主打意大利家常菜，今年白松露季節，主廚 Matteo 以珍貴的阿爾巴白松露為主角，精心推出多款令人垂涎的全新佳餚。包括「牛肉他他配脆米片、榛子、蛋黃和白松露」（＄488）以及風味正宗的「巴馬臣芝士意大利飯配烤牛肝菌和白松露」（＄588）。最後，賓客可享用令人回味的甜品「意大利軟芝士配焦糖皮埃蒙特榛子和白松露」（＄288），為用餐體驗完美作結。
Cantina
地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓
電話：2848 3000
白松露菜式餐廳推介2.大館新派中菜餐廳The Chinese Library
中菜亦可以用意大利白松露入饌！位於中環古跡大館內的The Chinese Library，一向主打充滿心思和創意的新派中菜，賓客可選擇為「珊瑚菊花豆腐」（$168 ）和「百花蟹肉冬蓉羹」（$188 ）等特色名菜配上白松露刨片，進一步提升滋味。另外甜品一樣有驚喜，以豆腐奶凍、抹茶蛋糕和拖肥糖製成，特命名為盆栽（$ 218），為晚宴的結尾增添趣味。即刨松露片按市價供應，份量可按個人喜好自由添加。
The Chinese Library
地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓
電話：2848 3088
白松露菜式餐廳推介3.尖沙咀意日食府 aqua
坐擁維港海景的意日食府 aqua亦以精緻的五道菜晚宴慶祝白松露季節來臨，菜式由餐廳的意日主廚精心設計，每位＄1,588 ，每道佳餚均配有矜貴的白松露刨片，不論賣相和味道都同樣吸引。特別推介「炙燒鹿兒島和牛配南瓜、高湯柚子醋啫喱和白松露」，上菜時會於賓客面前以火槍席前炙燒（＄ 488），香氣四溢。主菜方面，可以選擇香濃幼滑的「意大利飯配菊芋、香脆風乾豬頰肉、巴馬臣芝士和白松露」（＄588 ），以及入口即化的「石鍋和牛西冷壽喜燒配日本大麥、溫泉蛋和白松露」（＄ 588 ）。aqua spirit 酒吧更特別為松露愛好者推出「Toryufu Sour」雞尾酒（＄148），以白松露、龍舌蘭酒和柚子利口酒調製而成，風味獨特。
aqua
地址：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓
電話：3427 2288
白松露菜式餐廳推介4.尖沙咀西餐Vista自家製白松露扁幼麵
Vista 特別推出經典滋味的「白松露扁幼麵」（$688 ），用濃厚的白松露為自家製意大利麵錦上添花。松露愛好者更可移步至 30 樓的頂層酒吧 Vista Bar 享用「Truffle Mezcal Negroni」（$148 ），雞尾酒選用口感順滑的 Montelobos Espadin 梅斯卡爾酒、甜苦艾酒和甜中帶甘的金巴利酒精心調製，最後放上一片黑松露作點綴，甜味與煙燻味平衡得恰到好處，值得一試。
Vista
地址：尖沙咀北京道一號 29 及 30 樓
電話：2778 3255