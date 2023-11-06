高質餐廳推介｜白松露季節限定！盤點港九4間餐廳歎白松露菜式 最平＄148起！

白松露奢華矜貴，擁有獨特芳香，擁有「餐桌白鑽」的美譽。而踏人秋季，正正是白松露當造的時期，不少餐廳都特意為客人準備一系列時令珍饈美饌，今次為各位盤點港九4間有供應白松露菜式的餐廳，當中包括意大利、中式和日式風味，全部都有特色，最平＄148起就有交易！

白松露菜式餐廳推介1.中環意大利菜Cantina

位於大館內的 Cantina主打意大利家常菜，今年白松露季節，主廚 Matteo 以珍貴的阿爾巴白松露為主角，精心推出多款令人垂涎的全新佳餚。包括「牛肉他他配脆米片、榛子、蛋黃和白松露」（＄488）以及風味正宗的「巴馬臣芝士意大利飯配烤牛肝菌和白松露」（＄588）。最後，賓客可享用令人回味的甜品「意大利軟芝士配焦糖皮埃蒙特榛子和白松露」（＄288），為用餐體驗完美作結。

Cantina

地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓

電話：2848 3000