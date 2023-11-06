熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 G-DRAGON 張致恒 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-06 18:29:33

高質餐廳推介｜白松露季節限定！盤點港九4間餐廳歎白松露菜式 最平＄148起！

分享：
高質餐廳推介｜白松露季節限定！盤點港九4間餐廳歎白松露菜式 最平＄148起！

高質餐廳推介｜白松露季節限定！盤點港九4間餐廳歎白松露菜式 最平＄148起！

白松露奢華矜貴，擁有獨特芳香，擁有「餐桌白鑽」的美譽。而踏人秋季，正正是白松露當造的時期，不少餐廳都特意為客人準備一系列時令珍饈美饌，今次為各位盤點港九4間有供應白松露菜式的餐廳，當中包括意大利、中式和日式風味，全部都有特色，最平＄148起就有交易！

白松露菜式餐廳推介1.中環意大利菜Cantina

位於大館內的 Cantina主打意大利家常菜，今年白松露季節，主廚 Matteo 以珍貴的阿爾巴白松露為主角，精心推出多款令人垂涎的全新佳餚。包括「牛肉他他配脆米片、榛子、蛋黃和白松露」（＄488）以及風味正宗的「巴馬臣芝士意大利飯配烤牛肝菌和白松露」（＄588）。最後，賓客可享用令人回味的甜品「意大利軟芝士配焦糖皮埃蒙特榛子和白松露」（＄288），為用餐體驗完美作結。

Cantina
地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓
電話：2848 3000

白松露菜式餐廳推介2.大館新派中菜餐廳The Chinese Library

中菜亦可以用意大利白松露入饌！位於中環古跡大館內的The Chinese Library，一向主打充滿心思和創意的新派中菜，賓客可選擇為「珊瑚菊花豆腐」（$168 ）和「百花蟹肉冬蓉羹」（$188 ）等特色名菜配上白松露刨片，進一步提升滋味。另外甜品一樣有驚喜，以豆腐奶凍、抹茶蛋糕和拖肥糖製成，特命名為盆栽（$ 218），為晚宴的結尾增添趣味。即刨松露片按市價供應，份量可按個人喜好自由添加。

The Chinese Library
地址：中環荷李活道 10 號「大館」1 座 1 樓
電話：2848 3088

白松露菜式餐廳推介3.尖沙咀意日食府 aqua

坐擁維港海景的意日食府 aqua亦以精緻的五道菜晚宴慶祝白松露季節來臨，菜式由餐廳的意日主廚精心設計，每位＄1,588 ，每道佳餚均配有矜貴的白松露刨片，不論賣相和味道都同樣吸引。特別推介「炙燒鹿兒島和牛配南瓜、高湯柚子醋啫喱和白松露」，上菜時會於賓客面前以火槍席前炙燒（＄ 488），香氣四溢。主菜方面，可以選擇香濃幼滑的「意大利飯配菊芋、香脆風乾豬頰肉、巴馬臣芝士和白松露」（＄588 ），以及入口即化的「石鍋和牛西冷壽喜燒配日本大麥、溫泉蛋和白松露」（＄ 588 ）。aqua spirit 酒吧更特別為松露愛好者推出「Toryufu Sour」雞尾酒（＄148），以白松露、龍舌蘭酒和柚子利口酒調製而成，風味獨特。

aqua
地址：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓
電話：3427 2288

白松露菜式餐廳推介4.尖沙咀西餐Vista自家製白松露扁幼麵

Vista 特別推出經典滋味的「白松露扁幼麵」（$688 ），用濃厚的白松露為自家製意大利麵錦上添花。松露愛好者更可移步至 30 樓的頂層酒吧 Vista Bar 享用「Truffle Mezcal Negroni」（$148 ），雞尾酒選用口感順滑的 Montelobos Espadin 梅斯卡爾酒、甜苦艾酒和甜中帶甘的金巴利酒精心調製，最後放上一片黑松露作點綴，甜味與煙燻味平衡得恰到好處，值得一試。

Vista
地址：尖沙咀北京道一號 29 30
電話：2778 3255

Ad Block

白松露扁幼麵

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受