高達迷注意｜奧海城首展出1.7米「風靈高達」立像 發售環保原料/會場限定高達模型

高達迷注意！睽違7年的高達系列全新動畫《機動戰士高達 水星的魔女》日前推出，該片更是首次由來自水星的女主角蘇萊塔・墨丘利擔任主角，她所駕駛的「風靈高達」機體之型態與其他高達機體大大不同。奧海城特意聯同Bandai舉辦「Bandai Spirits Hobby Exhibition」主題展覽活動，讓一眾高達迷潮聖。屆時一眾主要角色及機體將會列陣登場，主角機體「風靈高達」1.7米大型立像更會全港首度展出，同場亦會有元祖經典「RX-78-2高達」及人氣機體「突擊自由高達」大型立像，各位高達迷記得把握機會打咭。

3 部巨型立像高達首度跨世代展出 繼前作《機動戰士高達 鐵血的孤兒》之後，相隔7年時間，全新動畫作品《機動戰士高達 水星的魔女》於本月推出，商場特設主題展區展出一眾主要角色及機體，包括主要角色蘇萊塔‧墨丘利、米奧莉奈‧連布蘭、古爾‧傑特克、伊蘭‧凱萊斯、沙迪克‧澤內利，粉絲們可率先走進新作品的獨特世界，了解一眾角色的性格特點，而全新技術製作的系列模型亦會一一展出，絕對不能錯過。而由女主角蘇萊塔‧墨丘利駕駛的機體「風靈高達」1.7米高大型立像，將會是全港首度震撼展出；除此之外，場內亦會有元祖經典「RX-78-2高達」1.7米及人氣機體「突擊自由高達」1.8米大型立像，3部機體將會跨世代罕有同場。

高達模型史最頂尖表現 MGEX 突擊自由高達型格登場 至於重點高達模型「MGEX 1/100突擊自由高達」亦將會在全港首度公開展出，最為特色是其金黃色的骨架，結合了長久以來累積的技術及特殊素材，模型機體的可動、機關、外觀都有著最頂尖表現，其發光效果亦達到空前細膩，完美呈現其「金屬感」。高達迷可近距離欣賞機體模型細緻造工，於互動觸控屏幕上逐一解構組件，全方位感受MGEX獨有的極限表現。

首度發售 環保原料高達模型 另有 14 款會場首發限定模型 場內更設有特設展區，介紹利用雞蛋殼、廢棄塑膠等作為原料製作出高達模型的劃時代概念，相關環保概念商品更於場內全港首次公開發售，讓大家在砌模型的同時亦為保護地球環境出一分力。展覽期間亦會特設期間限定店，14款會場首發限定版高達模型將會分階段推出，讓高達迷搶購戰利品。場內更提供升級版高達模型教室，會特別邀請專業導師駐場指導不同技巧，讓小朋友感受更接近專業模型師的體驗。