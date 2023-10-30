高達迷注意｜BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2023 香港首次展出10周年紀念動畫最新模型

為慶祝「高達創建系列」踏入10周年，官方隆重上映紀念動畫《GUNDAM BUILD METAVERSE》。想一睹動畫中登場的最新模型，現在機會來了！一直緊貼潮流的九龍塘又一城，這次為大家呈獻 BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION 2023，一眾高達迷熱切期待的10周年紀念動畫最新模型，部份更是首次於香港公開展出！展覽將於即日起至11月12日舉行，無論你是模型愛好者還是高達系列的粉絲，都必定能得到一個難以忘懷的體驗和視覺盛宴。

展覽還會帶大家回顧「高達創建系列」10年以來，以「高達模型對戰」為主題的系列作品及登場模型，相信會勾起高達迷不少美好回憶。展覽現場更會出現人氣甚高《水星的魔女》的主角機體「風靈高達」和元祖經典「RX-78-2高達」的2米大型模型，是一眾高達迷絕對不能錯過的打卡位！

場內更展出12款《高達》會場專屬限定品並於指定日子發售，粉絲們可以為你的珍藏再添成員。

除了高達，展覽還集結《魔神英雄傳》、《數碼暴龍》、《幪面超人》、《寶可夢》等BANDAI一眾受歡迎角色的最新模型一同展出，更設有期間限定店，發售各種角色模型和相關周邊商品。

BANDAI SPIRITS 推出的原創女性主題組裝模型《30 MINUTES SISTERS》系列推出後極受歡迎，自宣布歷史性與經典系列作品《THE IDOLM@STER》合作聯乘後，一眾粉絲已萬分期待。是次展覽中，Shiny Colors的眾多偶像亦將齊集登場，包括玩家熟悉的初期御三家櫻木真乃、風野燈織、八宮繚等角色，首次以30MS規格組裝模型在香港現場矚目亮相！現場限定店更會展售部分模型及部件，粉絲們除了可以近距離欣賞各個角色的可愛造型，這更是一個將她們帶回家的千載難逢的好機會。

親子模型工作坊 體驗砌模型樂趣

展覽期間，場內每日均設有模型工作坊，讓小朋友可以動動腦、動動手，由板件開始砌出屬於自己的高達或恐龍模型。工作坊設有專人指導，即使是完全無砌模型經驗的小朋友也能輕鬆完成，是一個能互動又具教育性的體驗。家長還可以與孩子們一同參與，共同創造美好回憶，絕對是最佳的親子活動。

活動對象：6至12歲

活動時間：星期一至五(16:00 - 18:45)；星期六、日(12:00 - 18:45)

每節時間及人數：45分鐘，每節限6個家庭 (1成人1小童)

換領方法：My FESTIVAL會員可以20積分兌換工作坊預留證，並憑當日於又一城電子消費滿HK$300的有效單據到顧客服務處換領工作坊名額。