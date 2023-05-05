高鐵優惠｜Trip.com連推高鐵票3大限時優惠 快閃免費派5000張高鐵優惠券/招募高鐵試坐員【內附派發地點+時間】

第 二 激：招募高鐵試坐員 免費坐商務位

Trip.com推出高鐵試坐員計劃，讓用戶免費乘坐高鐵，由香港西九龍站出發到內地，親身體驗高鐵的方便快捷、穩定及舒適！由即日起至5月24日，用戶只需在Trip.com app或活動網頁點擊報名按鈕，回答問題並提交表格，即有機會成為高鐵試坐員。每位高鐵試坐員可免費獲得香港西九龍站往返指定目的地的高鐵來回票（包括一張商務座或一等座車票，以及一張二等座車票，價值高達$781）。獲得體驗資格後，高鐵試坐員需在一個月內完成預約及試坐，並在Trip Moments社區及社交媒體分享試坐體驗。

第三激：恒生信用卡— 全港首張 信用卡提供高鐵票優惠折扣

Trip.com早前夥拍恒生信用卡推出各項機票、酒店、當地體驗優惠，今次更將優惠擴展至高鐵票、恒生信用卡更是全港首張信用卡提供高鐵票折扣優惠。由5月9日至6月26日期間，用戶在Trip.com訂高鐵票時使用恒生信用卡付款，輸入指定優惠代碼，滿$500即減 $50。詳情請按此。