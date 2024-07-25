高鐵旅遊｜高鐵張家界西綫正式開通 盤點5大必去景點 阿凡達取景地/鳳凰古城/七十二奇樓

不少香港人都熱愛北上，高鐵新增的張家界西綫已於6月15日正式投入服務。以下為大家介紹5大張家界必去景點，當中包括阿凡達取景地、鳳凰古城及七十二奇樓等，探索張家界如畫的美景。

張家界西綫包括六個新增站點，分別為邵陽、洞口、懷化南、鳳凰古城、吉首東，以及張家界西。以往去張家界，⼤多於⻑沙轉⾞，亦有航班由香港下午出發，黃昏才抵達。現在乘搭⾼鐵，早上8:30由香港⻄九龍站出發，約下午3時到達張家界⻄站，大大節省時間。

香港西九龍站往來張家界西綫時間表

張家界景點｜1. 張家界國家森林公園 張家界以多個⼈間仙境⽽聞名，吸引世界各地遊客蜂擁⽽⾄，⼀睹⾃然巨⽯柱的震撼景觀的。世界⾃然遺產5A級張家界國家森林公園，佔地130平⽅公⾥，是中國第⼀個國家森林公園。四周⼭地環抱，氣候暖濕，地處武陵⼭中，擁有2000多座⽯峰，森林覆蓋率達88%。1992年，聯合國教科文組織將張家界國家森林公園列入「世界⾃然為遺產名錄」，更於2004年，列入全球⾸批「世界地質公園」。

張家界景點｜2. 袁家界風景區 另⼀個必到景區—袁家界風景區，亦是電影《阿凡達》取景地點，當中哈利路亞⼭便是以「乾坤柱」為原型設計。站在景觀景台上， 三千奇峰盡收眼底，雄險秀野，神態各異。峽⾕深處，千八根⽯峰⽯柱奇偉突立，令⼈嘆為奇觀。其他⾃然景觀，包括天⼦⼭風景區、⾦鞭溪，⼜或是《千古情》⼤型歌舞演出，都值得⼀⼀探索細味。喜歡挑戰⾃⼰，不妨到訪天⾨⼭森林國家公園，挑戰天⾨⼭玻璃棧道及999級天梯。

乾坤柱

張家界景點｜3. 芙蓉鎮 擁有⼩江南美譽的芙蓉鎮，被稱為掛在瀑布上的古鎮，擁有超過⼆千年歷史，建於⼭崖之上，河流穿鎮⽽過，形成壯觀瀑布奇景。鎮中保留古老的⼟家族吊腳樓，以及傳統的青⽯板路，⺠風古樸。

張家界景點｜4. 七 ⼗⼆ 奇樓 另⼀個打卡熱點「七⼗⼆奇樓」，吸引各地網紅到訪。總⾯積11萬平⽅米，⾼109.9米， 被健⼒⼠世界紀錄認定為「世界最⾼吊腳樓 形態建築」，加上晚上的熱鬧表演、配合煙 火及燈光效果，增添神秘氣氛。「七⼗⼆奇樓」亦擁有美食⼀條街，⼤街⼩巷擺滿地⽅ 美食，非常熱鬧，燈火璀璨，⾞⽔⾺龍。