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2024-07-25 13:30:00

高鐵旅遊｜高鐵張家界西綫正式開通 盤點5大必去景點 阿凡達取景地/鳳凰古城/七十二奇樓

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高鐵旅遊｜高鐵張家界西綫正式開通 盤點5大必去景點 阿凡達取景地/鳳凰古城/七十二奇樓

高鐵旅遊｜高鐵張家界西綫正式開通 盤點5大必去景點 阿凡達取景地/鳳凰古城/七十二奇樓

不少香港人都熱愛北上，高新增的張家界西綫已於6月15日正式投入服務。以下為大家介紹5大張家界必去景點，當中包括阿凡達取景地、鳳凰古城及七十二奇樓等，探索張家界如畫的美景。

張家界西綫包括六個新增站點，分別為邵陽、洞口、懷化南、鳳凰古城、吉首東，以及張家界西。以往去張家界，多於沙轉，亦有航班由香港下午出發，黃昏才抵達。現在乘搭鐵，早上8:30由香港九龍站出發，約下午3時到達張家界站，大大節省時間。

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香港西九龍站往來張家界西綫時間表

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張家界景點｜1. 張家界國家森林公園

張家界以多個間仙境聞名，吸引世界各地遊客蜂擁⽽⾄然巨柱的震撼景觀的。世界然遺產5A級張家界國家森林公園，佔地130平，是中國第個國家森林公園。四周地環抱，氣候暖濕，地處武陵中，擁有2000多座峰，森林覆蓋率達88%。1992年，聯合國教科文組織將張家界國家森林公園列入「世界然為遺產名錄」，更於2004年，列入全球批「世界地質公園」。

張家界國家森林公園 張家界國家森林公園 張家界國家森林公園 張家界國家森林公園 張家界國家森林公園

張家界景點｜2. 袁家界風景區

個必到景區—袁家界風景區，亦是電影《阿凡達》取景地點，當中哈利路亞便是以「乾坤柱」為原型設計。站在景觀景台上， 三千奇峰盡收眼底，雄險秀野，神態各異。峽處，千八根柱奇偉突立，令嘆為奇觀。其他然景觀，包括天⼦⼭風景區、鞭溪，或是《千古情》型歌舞演出，都值得⼀⼀探索細味。喜歡挑戰⾃⼰，不妨到訪天⾨⼭森林國家公園，挑戰天⾨⼭璃棧道及999級天梯。

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乾坤柱

乾坤柱

張家界景點｜3. 芙蓉鎮

擁有江南美譽的芙蓉鎮，被稱為掛在瀑布上的古鎮，擁有超過千年歷史，建於之上，河流穿鎮過，形成壯觀瀑布奇景。鎮中保留古老的家族吊腳樓，以及傳統的板路，風古樸

芙蓉鎮 芙蓉鎮 芙蓉鎮 芙蓉鎮 芙蓉鎮

張家界景點｜4. 七⼗⼆奇樓

個打卡熱點「七⼗⼆奇樓」，吸引各地網紅到訪。總11萬平米，109.9米， 被健⼒⼠世界紀錄認定為「世界最吊腳樓 形態建築」，加上晚上的熱鬧表演、配合煙 火及燈光效果，增添神秘氣氛。「七⼗⼆奇樓」亦擁有美食條街，巷擺滿地 美食，非常熱鬧，燈火璀璨，⾞⽔⾺龍。

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七⼗⼆奇樓⼩鎮 七⼗⼆奇樓⼩鎮 七⼗⼆奇樓⼩鎮 七⼗⼆奇樓⼩鎮 七⼗⼆奇樓⼩鎮

張家界景點｜5. 鳳凰古城

鐵張家界綫，亦可直達鳳凰古城。古城於今年年初，入選為國家5A級旅遊景區，建於清朝康熙43年，現今仍保留東和北古城樓，以及多個特建築，古古香。古城建於沱江兩岸，可以遊船近距離感受沱江，欣賞兩旁柳樹及吊腳屋建築，充滿詩情畫意。想深入體驗地⽅⺠彩，亦可參與族服飾拍攝體驗，穿上優雅的苗族服，融入當地情。

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