高鐵沿線遊｜短線打卡之選！汕頭南澳島 天涯海角無敵美景

高鐵沿線遊 ｜短線之選！汕頭南澳島 打卡天涯海角無敵美景

想邊沐浴陽光、邊欣賞海天一色的無敵美景？不用遠赴沖繩、泰國等地，其實在距離香港兩個多小時高鐵車程的汕頭，同樣擁有這樣迷人的天涯海角靚景，它就是南澳島了！究竟南澳島有什麽值得一去的打卡景點？

汕頭南澳島｜古渡燈塔與唯美風車 海天一色如置身童話世界 南澳島位於汕頭市南澳縣，由37個大大小小的島嶼組成，是廣東省唯一一個海島縣，屬於國家4A級景點。去海島旅遊，當然少不了拍下碼頭美景吧！作為行程第一站，建議大家先到南澳島最具特色的3座燈塔打個卡！首先，第一座燈塔位於長山尾碼頭，靠近南澳大橋，下橋後右轉，就能來到長山尾燈塔的海岸邊。

無論是遠看還是近看，在碼頭古渡口及一望無際的蔚藍大海襯托下，通體紅色的長山尾燈塔，顯得更加明亮獨特，宛如童話世界般的美景。接着，另一個南澳島必去打卡位就是錢澳灣燈塔了。錢澳灣燈塔位於環島路海洋觀測站的礁石邊，與鮮艷、極具童話風的長山尾燈塔不同，錢澳灣燈塔整體造型更為小清新，白色的塔身搭配綠色的玻璃窗，有種歐陸風的浪漫氛圍。

建議大家可在日落前一到兩小時到達錢澳灣燈塔，這時的景色是最好看的，打卡燈塔和晚霞之餘，還能可以捕捉海浪拍在礁石上的動態美。第三座燈塔就是三囪崖燈塔了，又名金交椅燈塔，這也是南澳島最著名，而且最大的一座燈塔。

三囪崖燈塔的造型十分獨特，擁有一大一小燈塔，通體紅白相間，猶如兩支巨型的草莓奶糖，十分特色。大家可直接抵達觀景台，俯看整座燈塔，又或者通過一小條路直達燈塔，飽覽前方開闊的美麗海景，享受吹着海風的愜意。

到三囪崖燈塔不可錯過的，還有附近成群的風車山。海天一色的無敵美景與連綿壯觀的風車山互相映襯，更顯南澳島獨特的海島風情。

汕頭南澳島｜雄鎮關和總兵府 窺探南澳500年歷史文化 自古以來，南澳島一直是海上絲綢之路的重要關口，所以在這裏，除了能欣賞並未完全開發的原生態自然景觀外，還保留了許多歷史遺迹，十分值得大家參觀打卡。其中，最著名的莫過於曾是「中華名關」之一的雄鎮關了。 雄鎮關，坐落於南澳島雲澳和深澳交界的山脊上，始建於1585年，距今已有500多年歷史。古時候，這裏曾經是雲深兩鎮的古隘要冲，尤為重要。

如今，雄鎮關已經變成了一個風景區，裏面仍然保留了許多充滿年代感的景色，像是林立的參天古樹、古色古香的雲深古寺等。大家可在這裏窺探南澳島的過去，捕捉昔日海島漁村的印記。 除此之外，位於南澳島深澳鎮的總兵府，同樣也是南澳島一處著名的歷史文化遺迹。

南澳總兵府始建於明萬曆四年（公元1576年），是全中國唯一一座海島總兵府。總兵府除了在明清兩朝期間，擔當起閩粵台三地軍事要塞的重任，更對海上絲綢之路作發展影響深遠，具重要歷史意義。

汕頭南澳島｜周邊環島遊 浮潛賞美麗生態 品嘗海的味道 到汕頭南澳島，除了可以在周末來個快閃一日遊之外，如果時間充裕的話，建議大家可以在當地住一到兩晚，逗留大概兩到三天的時間。 因為除了主島外，南澳島周邊的島嶼同樣十分值得遊覽，大家可以選擇從南澳島的雲澳碼頭出發，前往頂湃島和芹彭島。

頂湃島和芹彭島都是南澳島最受歡迎的附屬島嶼，當地風景宜人，碧水藍天，同樣擁有海天一色的無邊景致。而且這裏海洋生態多樣，像是有珊瑚、海膽、小丑魚等，猶如一座小小的海洋王國，喜歡浮潛的朋友千萬不可錯過。 在南澳島，當然少不了品嘗當地的生猛海鮮吧！雲澳鎮台灣街、深奧鎮總兵府、後宅鎮海濱路一帶，都是南澳島的美食聚集地，在這裏，除了有各式各樣的海鮮外，還有幾款當地特色美食值得推薦。

吃飽之後，大家還能前往青澳灣沙灘，在水清沙幼的新月形沙灘上，欣賞醉人日落，度過寫意的一天！趁周末或假期，不妨與親朋好友到汕頭南澳島，來個説走就走的海島之旅吧！