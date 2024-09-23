高鐵香港段通車6周年 推4大激賞優惠 $139起高鐵超值團/搶高鐵福田$40折扣

高鐵6年來不斷增加可直達的站點，今年6月15日起，更新增張家界西綫、以及北京和上海臥鋪列車，由香港西九龍站可直達的內地站點已增至79個，為旅遊提供更多目的地選擇。「高鐵遊」亦成為港人的熱門假日活動之一，目的地包括港人熟悉的深圳和廣州、以及多個幾小時車程的熱門旅遊城巿，如桂林、廈門、潮汕、長沙、張家界等。

高速鐵路﹙香港段﹚(下稱「高鐵」) 自2018年9月23日起正式投入服務，為慶祝高鐵6歲生日，港鐵將大派優惠及推出一系列慶祝活動，包括與多間旅行社合作推出「高鐵6周年秋遊超值團」、於MTR Mobile 大派高鐵福田$40折扣、香港秋季旅遊博覽會會場限定優惠，以及內地經港飛優惠等，由9月一直慶祝至11月！

高鐵聯乘6家旅行社推出超過50個1天至8天的「高鐵6周年秋遊超值團」，價錢低至$139，目的地包括深圳、廣州、桂林、貴州、武漢、張家界等多個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出發「高鐵遊」。報名及查詢請聯絡各參與之旅行社：包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊。名額先到先得。

激賞優惠第二浪：齊搶高鐵福田 $40 折扣

高鐵將於生日正日當天(即9月23日)起，連續3個星期一大派車票優惠，合共6,000份。優惠將會透過MTR Mobile 送出予註冊用戶，每個星期一送出2000張高鐵福田車票 $40電子優惠券，以先搶先得形式送出，送完即止。

得獎者憑電子優惠券於永安旅遊App或網站使用，購買由香港出發之高鐵福田成人二等座車票時即享$40折扣，相等於超過半價優惠！得獎者可以預訂包括出發日期15天內的車票，最後換領日期為 11月16日，最後出發日期為 11月30日。

搶飛活動日期：9月23日、9月30日、10月7日正午12時

高鐵每日有106班車往返香港西九龍站及福田站，星期六更增至109班，每個方向平均每小時約 3班，車程最快只需14分鐘，又快又方便。