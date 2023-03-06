高雄酒店｜Sanrio主題房間人均$881起入住Hello Kitty/My Melody等客房！包自助早餐＋穿梭巴士接送服務＋免費使用酒店設施

Sanrio粉絲迷注意！去旅行，酒店環境何其重要，如果可以入住到間以Sanrio角色為主題的酒店房，真係會開心到彈起，依家有呢個機會啦！高雄漢來大飯店早前推出Sanrio主題酒店房間，有Hello Kitty、My Melody、Kuromi、My Little Twins Star等18間主題客房，由牆壁、大床、枕頭被鋪到室內擺設，每一處都充滿Sanrio嘅蹤影，完全令你置身於Sanrio角色嘅懷抱之中，少女心出晒嚟！想book房嘅朋友真係要快手，皆因現時嘅主題房已非常搶手，於Trip.com預訂客房，最平一晚人均$881起，仲包埋自助早餐，快啲去預約啦！
8大Sanrio角色主題房 最平$881起！包海港自助早餐＋穿梭巴士接送服務＋免費使用酒店設施
位於高雄市成功一路與新田路口的高雄漢來大飯店，交通相當便利，旅客如想乘搭交通工具前往酒店，可選擇乘搭台鐵到新左營站，再轉搭捷運紅線，從高鐵左營站R16搭至中央公園站R91號出口，再步行約7分鐘即抵達漢來大飯店，不少人都因Sanrio主題客房慕名而來。
要講到最受歡迎的主題房，一定非Hello Kitty莫屬。Hello Kitty客房有4大主題，包括「優雅巴黎」﹑「亞灣家庭房」﹑「海洋水手」和「美式學院」，其中「亞灣家庭房」設有配搭歐式設計的拱門連接陽台，而「亞灣家庭房」為家庭套房，可連接兩間主題客房。每晚由港幣$3000多至$6000多不等，雖然價錢略貴，但客房長期爆滿！
另一大受歡迎的，是My Melody與Kuromi這對歡喜冤家主題房，房間採用Melody的粉紅色和Kuromi的淡紫色作為主色，同時滿足粉絲們對兩個角色的喜愛。
其餘還有My Little Twins Star、XO、Keroppi、Monkichi及蛋黃哥主題房，幾乎每間房每個角落都打卡一流，入住主題房最平$881起。一經預訂房後，住客即可享有主題房大使專屬服務，不但有免費飲料及茶點提供，還包『海港自助早餐』﹑穿梭巴士接送服務和免費使用酒店設施，包括健身室。咁正嘅配套，你話唔捨得退房！
高雄漢來大飯店
地點：高雄市前金區成功一路266號（地圖）
入住時間：下午4時後
退房時間：早上11時前
價錢：$881起
原文刊登於 Yahoo 旅遊