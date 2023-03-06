高雄酒店｜Sanrio主題房間人均$881起入住Hello Kitty/My Melody等客房！包自助早餐＋穿梭巴士接送服務＋免費使用酒店設施

Sanrio粉絲迷注意！去旅行，酒店環境何其重要，如果可以入住到間以Sanrio角色為主題的酒店房，真係會開心到彈起，依家有呢個機會啦！高雄漢來大飯店早前推出Sanrio主題酒店房間，有Hello Kitty、My Melody、Kuromi、My Little Twins Star等18間主題客房，由牆壁、大床、枕頭被鋪到室內擺設，每一處都充滿Sanrio嘅蹤影，完全令你置身於Sanrio角色嘅懷抱之中，少女心出晒嚟！想book房嘅朋友真係要快手，皆因現時嘅主題房已非常搶手，於Trip.com預訂客房，最平一晚人均$881起，仲包埋自助早餐，快啲去預約啦！

8大Sanrio角色主題房 最平$881起！包海港自助早餐＋穿梭巴士接送服務＋免費使用酒店設施

位於高雄市成功一路與新田路口的高雄漢來大飯店，交通相當便利，旅客如想乘搭交通工具前往酒店，可選擇乘搭台鐵到新左營站，再轉搭捷運紅線，從高鐵左營站R16搭至中央公園站R91號出口，再步行約7分鐘即抵達漢來大飯店，不少人都因Sanrio主題客房慕名而來。