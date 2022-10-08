高CP值Sudio A2藍牙耳機 LOLLY TALK演繹櫻花粉、丁香紫夢幻配色

藍牙耳機已成為不少人日常的必備產品，無論是工作、行街或運動都習慣使用耳機。來自瑞典斯德哥爾摩的Sudio的耳機一向以高性價比見稱，最近新出的Sudio A2針對重視音質體驗的人而設。Sudio 早前邀請參加造星的Yoyo、Alice、Sica及男子組合P1X3L推廣 Sudio T2，今次再下一城，請來組合 LOLLY TALK 的4位成員，包括黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、劉綺婷（Yanny）及黃敏蕎（阿妹），拍攝Sudio A2造型照，展現品牌對香港本地及新生代音樂力量的支持。
Sudio A2主打通話清晰，設有雙麥克風設計，一個用於捕捉用家聲音，另一個用於消除背景噪音；主動降噪功能懂得先接收周圍的環境聲音，在用家聽到前產生防頻效果，從而創造更深層次的聆聽體驗。單次充電更可使用長達30小時，防水潑濺設計，滿足各類活動或外出旅遊時使用。耳機有純淨白、經典黑、石墨灰、櫻花粉和丁香紫5款配色選擇，無論是女生或男士一樣可以揀選到心儀顏色。
售價：$399
銷售點：LOG-ON、TechLife by fortress、友和YOHO、CSL、CD Warehouse、APITA、誠品、Let's go 、DMA、Cosmic Technology 、Life Digital
原廠保修：1年