高CP值Sudio A2藍牙耳機 LOLLY TALK演繹櫻花粉、丁香紫夢幻配色

藍牙耳機已成為不少人日常的必備產品，無論是工作、行街或運動都習慣使用耳機。來自瑞典斯德哥爾摩的Sudio的耳機一向以高性價比見稱，最近新出的Sudio A2針對重視音質體驗的人而設。Sudio 早前邀請參加造星的Yoyo、Alice、Sica及男子組合P1X3L推廣 Sudio T2，今次再下一城，請來組合 LOLLY TALK 的4位成員，包括黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、劉綺婷（Yanny）及黃敏蕎（阿妹），拍攝Sudio A2造型照，展現品牌對香港本地及新生代音樂力量的支持。