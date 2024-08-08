鬼塚虎酒店巴黎開業 文化藝術活動/Tiger Cafe食日本佳餚

創立於1949年的日本品牌鬼塚虎Onitsuka Tiger，今年迎來75周年，為慶祝生日，品牌不單於日本東京舉辦沉浸式活動，更在面向香榭麗舍大道位置開設Hôtel Onitsuka Tiger「鬼塚虎酒店」。

鬼塚虎酒店巴黎開業 文化藝術活動/Tiger Cafe食日本佳餚

「鬼塚虎酒店」位於的這座建築，可以追溯到18世紀，是這條著名大街上最重要的歷史建築之一，通常不對公眾開放。酒店將在這個獨特場所提供一系列實驗性娛樂活動，包括美食體驗、時尚、住宿、旅遊、音樂和藝術交流。

作為「鬼塚虎酒店的專貴住客（合作夥伴）」，品牌邀請了一系列知名人士參與，包括榮獲葛萊美獎的國際鋼琴家王羽佳、米蘭米其林星級廚師Yoji Tokuyoshi、日本法國籍歌手、笛子演奏家和多重樂器演奏家Maïa Barouh，以及新興藝術家Yutaro Inagaki。他們將在活動期間展示他們的文化藝術品和表演。遊客還可以在「YELLOW TIGER CAFE」品嚐獨特的日本佳餚，體驗日本美食文化。

除了酒店大樓的外觀，室內的每個細節都將以品牌標誌性的Yellow Tiger 裝飾，並將舉行紀錄鞋履展覽，展現品牌75年來的歷程。 展覽日期：即日至2024年8月17日(周六) 開放時間：上午11時 - 下午3時 地址：法國巴黎市8區香榭麗舍大道25號 入場：免費，但需提前預訂 預約網頁