鬼滅限定商品｜松本清香港 X 鬼滅之刃推獨家聯乘商品鬼殺隊立牌 消費滿$100即送獨家聯名貼紙

松本清香港聯乘日本人氣動漫「鬼滅之刃」，推出獨家聯乘限定商品於全線分店6月首周華麗登場！鬼滅之刃」近日開播最新一季「柱訓練篇」，討論度持續上升，角色人氣有增無減。今次獨家聯乘，松本清香港將鬼滅之刃其中5位「鬼殺隊」成員，包括主人公竈門炭治郎、霞柱─時透無一郎、戀柱─甘露寺蜜璃、蛇柱─伊黑小芭內及風柱─不死川實彌，推出數量限定的聯名壓克力立牌，立牌可見角色們手持松本清官方毛巾，可愛互動極具收藏價值，數量有限，售完即止！另外，今次聯乘松本清香港同步推出APP會員限定活動，凡消費滿HK$100即可獲贈隨機一款獨家聯名貼紙(共5款)，數量有限，送完即止。各位動漫迷和鬼滅粉絲，絕對不容錯過這次聯乘活動！

「松本清香港 X 鬼滅之刃」獨家聯乘商品 各成員的造型上均持有松本清官方Logo毛巾，大家可以憑運氣抽選「鬼殺隊」成員立牌，包括竈門炭治郎、時透無一郎、甘露寺蜜璃、伊黑小芭內及不死川實彌。

松本清香港 APP 會員限定 消費滿 $100 即送獨家聯名貼紙 松本清香港APP會員於推廣期間消費滿HK$100或以上，出示APP內會員卡畫面即可獲贈獨家聯名貼紙1張！雙層貼紙設計，揭開面層貼紙後會隨機出現「鬼殺隊」成員！ *款式隨機派發，合共5款。數量有限，送完即止。 *每位會員於每間分店只可獲贈貼紙1次。