魔法壞女巫 X LUSH限定系列登場 全新強效按摩芭/魔杖泡泡浴棒

《魔法壞女巫》已於香港上映，魔法壞女巫 X LUSH限定系列最近亦同步登場，帶來11款限定產品，是品牌史上最盛大的聯乘！系列包括沐浴、浸浴及身體護理的人氣產品，如汽泡彈、香氛皂、沐浴露、身體噴霧及按摩芭等，以粉紅與翠綠交織成夢幻組合，打造出令人意想不到的香氣，更有可以透過泡泡浴及按摩芭等平靜身心，在聖誕節送給朋友或另一半，又或者買來送給自己，以平衡的身心靈迎接2025！

魔法壞女巫 X LUSH限定系列登場 全新強效按摩芭/魔杖泡泡浴棒

《魔法壞女巫》揭開奧茲國鮮為人知的故事，電影講述艾芙芭與格蓮達兩位性格迥異的女巫，發展出意想不到的深厚友誼，更以各自獨特的方式成就彼此，故事劇情與Lush的理念不謀而合——打破常規，為人類、動物及環境發聲，正是品牌的核心價值。魔法壞女巫 X LUSH 限定系列現已在港澳門市、Lush App和官網發售。

即睇魔法壞女巫 X LUSH 限定系列： 粉綠國度汽泡彈 Pink Fizzes Good With Green Bath Bomb $100 在粉紅色的浴水中綠色漩渦緩緩飄散開來，玫瑰精油奶油般的清新花香，與帶有濃郁木質香氣的香柏木及雲呢拿精萃混合，兩種互補香氣就如格蓮達與艾芙芭，各自譜出截然不同的人生故事。

粉綠國度汽泡彈 Pink Fizzes Good With Green Bath Bomb $100

艾芙芭女巫帽汽泡彈 Elphaba's Hat Bath Bomb $120 將帽子投入暖浴中，閃亮的綠色浴水猶如魔法湯藥，當中的蘇門答臘廣藿香精油、雲呢拿與黑胡椒精油糅合出迷人辛香，氛圍深沉且神秘。讓每個氣泡提醒你：擁抱真實的自己，才是最強大的魔法。

艾芙芭女巫帽汽泡彈 Elphaba's Hat Bath Bomb $120

格蓮達的王冠香氛皂 Glinda's Tiara Soap $115 王冠香氛皂糅合巴西香橙精油與小豆蔻，香氣清新又窩心，濃郁的檀香精油平靜心靈，同時滋潤肌膚。而香氛皂閃耀著粉紅珍珠光澤，散發著高貴優雅魅力。

格蓮達的王冠香氛皂 Glinda's Tiara Soap $115

翡翠靈丹沐浴露 Green Shower Elixir Shower Gel $120/100g 、 $250/ 250g 、 $370/ 500g 沐浴在柳葉菜浸泡液、巴西香橙精油與安息香樹脂中，其清甜柑橘香與草本香氣在浴室飄散，讓你找到內心的平靜。