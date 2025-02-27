鮨樂3月優惠送日本原板海膽 $18全日無限供應大拖羅壽司

冰鮮藍鰭吞拿每日空運到舖

「山幸集團」是日本豊洲市場最具代表性的水產供應商之一，不單供應水產予日本近7成的高級壽司店，也是連續6年成功投得最大藍鰭吞拿「魚王」的供應商，供應的吞拿魚質素有保證，不經任何中介直送到餐廳。日本稱藍鰭吞拿為「本鮪」，冰鮮吞拿是指捕取漁獲後迅速冷卻，保持在攝氏0度至4度之間，並於早上空運到港，即日送抵餐廳。冰鮮吞拿魚保留了水分和細胞結構，保持肉質的彈性，入口柔嫩嘗到魚的旨味，色澤明亮，尤其中拖羅和大拖羅有入口即化感覺。故此會員以優惠價吃到有質素的大拖羅壽司，實在超值！