鮨樂3月優惠送日本原板海膽 $18全日無限供應大拖羅壽司

鮨樂與豊洲頂級供應商「山幸集團」合作，每天早上從豊洲市場採購冰鮮藍鰭吞拿魚，再直接空運到香港。3月上旬推出一連串優惠，會員可以$18全日無限次換購原價$52/件的大拖羅壽司！
冰鮮藍鰭吞拿每日空運到舖
「山幸集團」是日本豊洲市場最具代表性的水產供應商之一，不單供應水產予日本近7成的高級壽司店，也是連續6年成功投得最大藍鰭吞拿「魚王」的供應商，供應的吞拿魚質素有保證，不經任何中介直送到餐廳。日本稱藍鰭吞拿為「本鮪」，冰鮮吞拿是指捕取漁獲後迅速冷卻，保持在攝氏0度至4度之間，並於早上空運到港，即日送抵餐廳。冰鮮吞拿魚保留了水分和細胞結構，保持肉質的彈性，入口柔嫩嘗到魚的旨味，色澤明亮，尤其中拖羅和大拖羅有入口即化感覺。故此會員以優惠價吃到有質素的大拖羅壽司，實在超值！
會員專享多重優惠
只要登記成為Raku Club會員，便可享有以下多重優惠：
優惠1：於3月1日至14日期間，Raku Club會員（包括新登記會員或現有會員）即享優惠價$18全日無限次換購大拖羅壽司1件（原價$52/件）。
優惠2：於3月1日至31日期間，消費滿380積分即送原板海膽250g（價值$1,440）。
優惠3：於3月1日至14日期間，凡登記成為新會員，消費滿$500即可減 $100（8折）。
優惠4：凡登記成為會員，即可享不同折扣優惠及換領免費小食，2月份為蟹肉蒸蛋（價值$38），小食將不定期更新。
鮨樂 Sushi Raku
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尖沙咀加連威老道12號加連威大廈地鋪
荃灣大河道98號如心廣場二期1樓102號舖