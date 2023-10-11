鯊魚貓 mofusand 3D造型隨行杯登陸7-Eleven！連10張7CAFÉ咖啡優惠換領券

又有新出的7-Eleven精品啦！今次7仔帶來人氣大熱的 mofusand 貓貓杯，繼早前與7-Eleven 思樂冰及自家品牌7仔食檔推出限定優惠後，今次化身成三款「mofusand立體貓貓造型隨行杯」與 7CAFÉ 套券以優惠組合超萌登陸 7-Eleven ！ 三款 「mofusand立體貓貓造型隨行杯」分別由mofusand 以熊貓、草莓和鯨鯊造型現身，立體mofusand頭像配戴上不同造型的頭套，配合杯身的圖案，可愛程度爆燈。隨行杯輕巧便攜，容量約有 420 毫升，方便外出使用，無論到哪裡都有可愛主子的陪伴，為生活注入滿滿治癒感！

草莓造型隨行杯印上鮮紅甜美的草莓，立體設計突顯出 mofusand 的可愛形象；熊貓造型隨行杯印上黑色圓點，加上mofusand 戴上熊貓頭套，非常呆萌治癒；鯨鯊造型隨行杯以粉藍色為主調，讓人感到休閒自在！隨行杯杯身輕巧，加上約有 420 毫升的容量，能盛載不同類型的凍熱飲品，讓你隨時隨地都能飲用。各位貓控千萬不要錯過，一於買齊三款帶回家，讓 mofusand 成為您生活中的最佳伙伴吧！

「mofusand立體貓貓造型隨行杯」共有３個款式供選擇，數量有限，先到先得，售完即止。各位貓控和咖啡迷記得把握機會，立即到 7CAFÉ 把三款設計可愛又治癒的「mofusand立體貓貓造型隨行杯」帶回家，隨心隨身伴你隨行！

mofusand立體貓貓造型隨行杯＋7CAFÉ 套券附咖啡換領券

購買日期：即日起至11月7日

$180 優惠組合價 「mofusand立體貓貓造型隨行杯」一隻^及 7CAFÉ 套券附咖啡換領券一套*。

*每套「7CAFÉ 咖啡套券」內附 10 張咖啡換領券，每張咖啡券可免費換領任何口味之 7CAFÉ 即磨 咖啡乙杯，熱飲（價值$16）或凍飲（價值$18）均可，聯乘產品及單品咖啡系列除外。換領有效日 期至 2023 年 11 月 30 日，逾期無效。「7CAFÉ 咖啡套券」須受有關條款及細則約束。購買此券或使 用免費兌換之 7CAFÉ 即磨咖啡，並不可獲得 yuu 印花。貨品數量有限，售／送／換完即止。有關「 mofusand立體貓貓造型隨行杯」產品，請參閱其包裝上之產品說明。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議，所有價格以個別 店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven 將保留最終之決定權。