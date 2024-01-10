鰂魚涌美食｜馬拉Fusion菜餐廳「檳榔島敍」以馬來西亞D24榴槤入饌

鰂魚涌美食｜主打創新的馬拉風味Fusion菜式餐廳「檳榔島敍」，把馬拉菜的風味結合到各款日式及西式經典菜式當中，令食客能體驗到不一樣馬拉菜風味。最近「檳榔島敍」推出全新餐牌，特意加入多款馬拉風味的日本菜式。而當中最值得期待的當屬採用「水果之王」馬來西亞頂級D24榴槤的榴槤盛宴，各位榴槤控千萬不要錯過！

檳榔島敍｜榴槤盛宴2人套餐 以馬來西亞頂級 D24榴槤入饌

「檳榔島敍」一直希望能帶來不一樣的馬拉菜體驗，這次特意選用馬來西亞頂級D24榴槤入饌， 希望更多食客能體驗到馬來西亞的風味。5道菜的榴槤盛宴2人套餐（$468/2位），誠意獻上一系列以榴槤入饌製作的菜式，當中包括前菜－榴槤水果沙律、自家製榴槤炸彈、自家產土耳其麵配榴槤鷹咀豆泥、主菜－榴槤意大利飯配烤三文魚扒及二選一的甜品榴槤芝士蛋糕及榴槤冰糕。每款菜式都巧妙地 把榴槤的味道融入其中，但不會霸道地搶去其他食材的風采，無論是榴槤愛好者還是未接觸過榴槤的食客都能享受其中的美味。（貨源有限，需提早預訂）

特別推介三款榴槤菜式，自家產土耳其麵包配榴槤鷹咀豆泥，當中的榴槤鷹嘴豆泥是廚師團隊特別配製，採用芝麻醬代替傳統橄欖油，令到榴槤的味道更有層次，加入青檸汁和意大利蕃茜抵消傳統D24榴槤的苦味，配合自家製的土耳其麵包，恰似印度薄餅的外型，比印度薄餅厚身當中的氣孔非常容易吸收榴槤鷹嘴豆味泥的味道。

榴槤意大利飯配烤三文魚扒是整個套餐中最矚目的一個菜式，廚師團隊以新方式演繹出榴槤本身甜味，榴槤本身如奶油般的口感，大大提升了意大利飯綿滑的口感，另外調味時加入少量椰糖和魚露，更能帶出榴槤的鮮味，同時中和D24的苦味。低溫焗製的三文魚扒鮮嫩多汁，與榴槤的香味非常配合。

榴槤冰糕以傳統意大利冰糕為基礎再融入榴槤在其中。質地介乎於慕斯同雪糕之間，當中即磨咖啡搭配朗姆酒基底下，與榴槤做出微秒味覺享受。