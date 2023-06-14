鳥取旅遊2023｜開箱米子皆生溫泉酒店「湯喜望 白扇」 全部房直望日本海+私人露天風呂+有免費啤酒飲！

來到日本山陰地區浸溫泉，除了城崎溫泉及玉造溫泉外，與前者一同被列為「山陰三大溫泉」的皆生溫泉，同樣深受日本當地人歡迎。記者今次為大家開箱位於皆生溫泉區內的「湯喜望 白扇」，除了地理位置優越外，可直望日本海，裡面的設備亦非常齊全，適合一眾想休閒渡假的香港人。
圖、文：Kristy
鳴謝：鳥取縣觀光交流局國際觀光誘客課、國泰航空
皆生溫泉座落於鳥取縣的西部城市—米子，面向日本海。其日出美景更獲選為「日出百選」，為山陰最大規模的溫泉鄉。裡面有多間溫泉住宿，記者今次入住「湯喜望 白扇」，是最直接面向日本海的酒店之一，地理位置非常優越。酒店的最大特色為整座都是榻榻米，內進就需要脫掉鞋子，一踏入酒店就可以感受到濃濃的日本風情。大堂擁有一大片落地玻璃窗，望住日本海品嚐酒店職員附上日本茶及甜品，完全可以感受到令日本人自豪的「Omotenashi」。
每日免費提供啤酒 大堂竟然有經典紅白機？！
「湯喜望 白扇」另一個令記者最深刻的，就是由酒店大堂開始的完善設備。有售溫泉酒店必備的牛奶外，每位入住旅客都可享一杯免費Asahi生啤酒或汽水，只限下午3時至6時半。大家可於大堂的雪櫃裡自行領取玻璃杯，然後在旁邊的自助啤酒機斟酒即可，追加或6時半後飲用的費用為每杯660円。
另外，大堂亦設有遊玩Corner，居然備有經典的任天堂紅白機，供住客免費遊玩。浸完溫泉可飲住啤酒玩貪食蛇，外面又有180度日本海寬敞景色，絕對是一等一的享受。
房間直望日本海 內附按摩浴缸
「湯喜望 白扇」共有33間客房，大部分都是和室設計，當中亦有部分為洋室。除了洋室單人房外，全部房間都可以望到日本海，當中有16間更附有露天風呂。大致分為榻榻米的飯廳及睡房，酒店提供「部屋食」，晚餐的會席料理主打海鮮，對於熱愛海鮮人士絕對是天堂。雖然記者入住的客房沒有內附露天風呂，但同樣設有露台。雙人床正對著露台，一起床就可以飽覽蔚藍的日本海。
酒店於2020年3月全新翻新後，每間客房都配備按摩浴缸。沒有露天風呂的房型同樣可享受浸浴的樂趣。此外，浴室內配備的盥洗設備更是貼心得令人驚訝，除了有齊馬油系列沖涼用品外，洗手盆上更放滿多款護膚及卸妝用品，連BB Cream都有，絕對會令愛美的女生們雙眼發光。更有男士專用的護膚及頭髮定型用品等，一次過滿足晒男生及女生的願望！
而溫泉設施方面，大浴場及露天溫泉均位於一樓。分為男湯及女湯，附有桑拿。雖然露天溫泉沒有特別景觀，但皆生溫泉的功效及泉質與一般日本溫泉不同，其溫泉水為海中噴出的「鹽泉」，對於舒緩神經痛、皮膚病、痛風等非常有效。
湯喜望 白扇
地址：鳥取縣米子市皆生溫泉3-12-33
前往方法：由JR米子站乘搭的士15分鐘即可到達