鳥取旅遊2023｜開箱米子皆生溫泉酒店「湯喜望 白扇」 全部房直望日本海+私人露天風呂+有免費啤酒飲！

來到日本山陰地區浸溫泉，除了城崎溫泉及玉造溫泉外，與前者一同被列為「山陰三大溫泉」的皆生溫泉，同樣深受日本當地人歡迎。記者今次為大家開箱位於皆生溫泉區內的「湯喜望 白扇」，除了地理位置優越外，可直望日本海，裡面的設備亦非常齊全，適合一眾想休閒渡假的香港人。

皆生溫泉座落於鳥取縣的西部城市—米子，面向日本海。其日出美景更獲選為「日出百選」，為山陰最大規模的溫泉鄉。裡面有多間溫泉住宿，記者今次入住「湯喜望 白扇」，是最直接面向日本海的酒店之一，地理位置非常優越。酒店的最大特色為整座都是榻榻米，內進就需要脫掉鞋子，一踏入酒店就可以感受到濃濃的日本風情。大堂擁有一大片落地玻璃窗，望住日本海品嚐酒店職員附上日本茶及甜品，完全可以感受到令日本人自豪的「Omotenashi」。

每日免費提供啤酒 大堂竟然有經典紅白機？！

「湯喜望 白扇」另一個令記者最深刻的，就是由酒店大堂開始的完善設備。有售溫泉酒店必備的牛奶外，每位入住旅客都可享一杯免費Asahi生啤酒或汽水，只限下午3時至6時半。大家可於大堂的雪櫃裡自行領取玻璃杯，然後在旁邊的自助啤酒機斟酒即可，追加或6時半後飲用的費用為每杯660円。

另外，大堂亦設有遊玩Corner，居然備有經典的任天堂紅白機，供住客免費遊玩。浸完溫泉可飲住啤酒玩貪食蛇，外面又有180度日本海寬敞景色，絕對是一等一的享受。