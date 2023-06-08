鳥取旅遊2023｜開箱鳥取大山超豪華別墅酒店 全酒店只有2間房！私人風呂+露台/私人定製料理

去日本想住豪華住宿的你請注意！今次為大家介紹位於鳥取大山的豪華別墅酒店，全間酒店只有2間房，有齊私人風呂及露台，更可以邀請私人廚師到客房製作料理。 鳴謝：鳥取縣觀光交流局國際觀光誘客課、國泰航空 圖文：Kristy

位於鳥取縣的大山，高度1,729公尺，為日本山陰山陽地區的最高峰。一直深受遠足人士歡迎，冬天更會變成滑雪勝地。而「大山參道Hotel ITADAKI」位於大山寺前參道，位置為大山山腳，非常方便。這間酒店最大特色就是只有2間豪華套房，分別位於酒店的3樓及4樓。 其中酒店的1樓為大堂，亦是旅遊資訊中心，提供大山的觀光體驗。門口可以拿取大山TRIP CARD，上面印了大山周邊景點同特別活動，如大山牛乳、星空、螢火蟲等，入住人士可以隨便領取，非常具紀念價值。2樓亦有KOMOREBITO Gibier Food & Cafe，主打大山野豬肉料理。

和式房附私人鑄鐵風呂 享受 Me Time 套房位於3樓及4樓，3樓的「Akane」以和式設計為主，足足有一千多呎。房間大致分為睡房、客廳、廚房、浴室及露台。雖然是和式設計，但一入門口就有兩張大床，而客廳中間更有日本家庭獨有的被爐，冬天夠晒暖笠笠。 而廚房設備亦非常齊全，有齊電磁爐、微波爐、焗爐、平底鍋、火鍋煲等，連調味料都有，廚技了得的你絕對可以在這裡大顯身手！ 和式套房的最大特色為浴室裡私人浴缸，設計成圓桶的鑄鐵風呂。雖然酒店不設溫泉設施，大家晚上就可以當自己有一個私人溫泉，浸浴享受Me time。

而4樓的洋式套房「Itadaki」較小，但仍有750多呎。房間與3樓房大致一樣，同樣有睡房、客廳、廚房、浴室及露台。設計上比較摩登，床頭有Speaker，而露台前更設有有鋼琴。值得一讚的是，兩間房間的電視都附有Netflix；而浴室配備POLA的沖涼用品，更有護膚品試用裝，體貼度滿分。 雖然「Itadaki」並沒有私人風呂，但設有浴缸，旁邊的大窗戶可以望到大山景色。房間旁邊亦有洗衣房，無論是短途旅行還是長住都非常適合！

私人大廚即場炮製西餐 早餐食日本特色齋菜 食物方面，酒店提供多種餐點選擇。它們與附近多間餐廳合作，可以選擇由餐廳外送餐點至客房，當中包括蟹料理、壽司、大山雞肉料理、懷石便當。更可以邀請私人廚師到客房現場製作西餐，採用當地新鮮食材，當中包括前菜、沙律、主菜、甜品、水果等。大家只需安坐酒店房間內，就可以品嚐到日本地道美食。 如果晚上想食宵夜，酒店裡亦有自動販賣機，售賣薯片、佐酒小食等。而旁邊亦有24小時「營業」的迷你酒吧，售各種飲品及酒類，除了牛奶及果汁外，更有啤酒、威士忌、紅酒等。在酒店非營業時間，住客只需要將錢幣放在旁邊的透明箱子即可。

早餐方面，大家可以到旁邊的「山楽荘」禪寺，品嚐精進早餐(¥2,500)。精進料理為日本佛門其中一款素食料理，標榜在煮食時不使用任何肉類、魚類，就連五辛如蔥、蒜頭、韭菜等味道強烈的蔬菜都不會加入。雖然是齋菜，但份量十足。大部分以豆製品及漬物為主，值得一試！