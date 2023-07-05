鳥取美食｜4間鳥取人氣打卡Café 海邊貨車Café/昭和風茶屋/水果可麗餅

來到日本當然少不了打卡環節，今次一次過為大家介紹4間鳥取人氣打卡Café。不單止有靚景，食物亦非常吸引，一次過滿足你兩個願望！ 鳴謝：鳥取縣觀光交流局國際觀光誘客課、國泰航空 採訪：Kristy 攝影：Kristy

鳥取 Caf é｜ Takahama Caf é 來到鳥取，當場要去鳥取砂丘打卡！除了與一大片砂丘拍照之外，一定要到這間新開的Café打卡。Takahama Café於2022年8月開幕，為了紀念鳥取砂丘會館建成60週年，特意邀請建築大師隈研吾設計。整個Café以木系作為主調，使用鳥取縣自產杉木而建成。一共有3層，外型呈17度，因此在外面看猶如一條通往天空的樓梯。Café內的照明燈具，以撒滿砂丘砂子的和紙製作而成，裡外都充分運用當地特色。另一個建築特色，就是建築物側面的長樓梯，沿著樓梯走上去就可以直達9米高的開放式天台。大家可以拿著飲品及小食，一邊品嚐一邊俯瞰砂丘的美景，絕對是極級享受。 售賣各式各樣飲品及小食，包括咖啡、熱湯、漢堡、士多啤梨大福等等。必叫招牌手工可樂及檸檬梳打，其中手工可樂以20多種香料製成；另有士多啤梨及20世紀梨奶昔，均採用鳥取當地產水果，透明膠袋的設計亦非常適合打卡！ 地址：鳥取市福部町湯山2164 營業時間：11:00〜16:00 官方IG: https://www.instagram.com/takahamacafe/

鳥取 Caf é｜ Caf é bloom 另一間Café位於浦富海岸，它並不是一間店舖，而是一架移動式的白色貨車。雖然看上去非常簡約，但仍吸引到不少日本人特意前來打卡。只因Café正面對住浦富海岸，可以飽覽蔚藍景色。 與普通咖啡廳一樣，Café bloom售賣咖啡、飲料及輕食等，其中它們的咖啡以鳥取當地烘焙的「燕咖啡」豆製成。大家可以買杯咖啡，在旁邊的木凳上，靜靜地欣賞一望無際的藍天同大海，坐在這裡Hea足幾個小時都不是問題！ 溫馨提示：由於Café是移動式貨車，於大風及下雨時會休息，大家去之前記得在instagram查詢開店時間。 地址：鳥取県岩美郡岩美町牧谷690-204 營業時間：不定休 官方IG: https://www.instagram.com/cafebloom530/

鳥取 Caf é｜ URUWASHI JAPANESE TEA 來到日本怎能不喝日本茶呢，這間茶屋位於若櫻町。主打各式各樣的日本茶，全部都由店主嚴選，絕對有質素保證！ Menu列出不同茶葉，單單是抹茶都已經有八女、至極等供大家選擇。店主會在面前即場炮製茶飲，記者今次就揀選了抹茶Latte，茶味非常香濃。上面附有抹茶雪糕，夏天飲用非常解渴。此外，店內亦有售賣和菓子。大家可以追加下單，店主會根據你選擇的茶飲，再搭配適合的甜點。今次店主就親手製作予「士多啤梨最中」，先以火烤製日本傳統甜點—最中餅，再抹上特製的白豆餡及鳥取士多啤梨，味道香甜。店內亦有售茶葉及泡茶工具，非常適合買來當作手信！ 地址：鳥取県八頭郡若桜町若桜379 營業時間： 星期一至五 12:00〜17:00 星期六、日及公眾假期 10:00〜17:00 官方IG: https://www.instagram.com/uruwashi_japanesetea/