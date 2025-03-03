鴨脷洲洪聖傳統文化節開鑼 古廟導賞團/高椿舞獅/神功戲/水燈文匯/巡遊 體驗中國非遺

洪聖寶誕是南區重要節慶之一，深受區內居民重視。2025鴨脷洲洪聖傳統文化節舉辦一系列活動，除了酬謝神恩，更希望承傳「洪聖寶誕」這項過百年歷史的中國非物質文化遺產。焦點活動包括國際高椿舞獅邀請賽、神功戲表演及水燈晚會等，市民可體驗中華節慶特色及氛圍。

2025鴨脷洲洪聖傳統文化節

洪聖古廟廟宇導賞 2025鴨脷洲洪聖傳統文化節由即日起至3月17日於鴨脷洲舉行，今年主題以「匯聚傳承」為主題，期望匯聚全球遊客及本地漁民市民，延續過百年傳統節慶。文化節的焦點活動必屬「洪聖寶誕」，寶誕當日將有大批市民齊聚鴨脷洲洪聖古廟，準備各類祭品酬謝神恩。為了讓更多人認識洪聖古廟歷史及廟內珍貴文物，華人廟宇委員將於3月8日及9日特辦2場洪聖古廟廟宇導賞活動，參加者可深入了解這座百年法定古蹟的故事。

高椿舞獅比賽 文化節更首次舉辦國際高椿舞獅邀請賽。在3月15日比賽當日，內地、馬來西亞、新加坡及越南等13隊醒獅隊將齊集鴨脷洲，與香港隊爭奪首屆「高椿之王」寶座。屆時觀眾可欣賞選手們於2至3米梅花樁陣上各自耍出拿手好戲，爭奪冠軍獎盃。

神功戲演出/賀誕巡遊表演 傳統節慶又怎少得了神功戲，由名伶蓋鳴暉率領的鳴芝聲劇團將於3月8日至12日期間表演《六國大封相》、《龍鳳爭掛帥》、《唐明皇》、《牡丹亭驚夢》、《紫釵記》、《帝女花》等11個經典戲寶。文化節更設接神儀式、龍舟拜廟、醒獅採青、賀誕巡遊、祭祀典禮及水燈晚會等傳統文化活動，祈求洪聖爺保佑。壓軸登場的賀誕巡遊表演由鴨脷洲洪聖廟出發，穿越鴨脷洲大街，以鴨脷洲公園為終點，賀誕隊伍中的舞龍舞獅及民族舞等表演隊將遊走整個鴨脷洲，為文化節拉下帷幕。

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