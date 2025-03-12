鴻福堂 x mofusand第二彈登場 百摺隨行袋/保溫杯/摺疊購物車/上掀式行李箱

鴻福堂 x mofusand第二彈精品登場，繼去年12月推出海洋世界萌爆貓咪系列，鴻福堂與mofusand再度推出新系列，再為自家CLUB會員帶來新一波獨家精品，包括百摺隨行袋、保溫杯、摺疊購物車及28吋上掀式行李箱，將動物的自然可愛融入於設計中，隨時隨地都春日療癒小確幸。

由即日至4月30日，新入會成為自家CLUB會員或現有會員增值指定金額(以一次性增值計算)，即送出限量精品，或消費滿$188即可以優惠價換購1件限量精品，會員及非會員均適用。