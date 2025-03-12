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2025-03-12 11:00:00

鴻福堂 x mofusand第二彈登場 百摺隨行袋/保溫杯/摺疊購物車/上掀式行李箱

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鴻福堂 x mofusand第二彈登場 百摺隨行袋/保溫杯/摺疊購物車/上掀式行李箱

鴻福堂 x mofusand第二彈登場 百摺隨行袋/保溫杯/摺疊購物車/上掀式行李箱

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鴻福堂 x mofusand第二彈精品登場，繼去年12月推出海洋世界萌爆貓咪系列，鴻福堂與mofusand再度推出新系列，再為自家CLUB會員帶來新一波獨家精品，包括百摺隨行袋、保溫杯、摺疊購物車及28吋上掀式行李箱，將動物的自然可愛融入於設計中，隨時隨地都春日療癒小確幸。

由即日至430日，新入會成為自家CLUB會員或現有會員增值指定金額(以一次性增值計算)，即送出限量精品，或消費滿$188即可以優惠價換購1件限量精品，會員及非會員均適用。

鴻福堂 x mofusand 第二彈精品近日登場

鴻福堂 x mofusand 第二彈精品近日登場

自家Club入會迎新禮物

mofusand百摺隨行袋雀鳥及mofusand百摺隨行袋蜜蜂(價值$188)，摺疊設計可隨時展開使用；加上萌爆圖案，粉絲必入。新會員儲值$400即可將其中一款帶回家。

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鴻福堂 x mofusand百摺收納袋 mofusand百摺收納袋

720ml容量的mofusand保溫杯(價值$288)，保暖保冷同樣出色，直翻式即飲杯蓋設計，易於飲用。會員增值$1,000即可獲獨家送贈mofusand保溫杯。而會員或非會員只需消費滿$188，即可加$88換購。

鴻福堂 x mofusand保溫杯

鴻福堂 x mofusand保溫杯

mofusand摺疊購物車(價值$388)，可摺疊設計方便收納。會員增值$500即可獲獨家送贈mofusand摺疊購物車。會員或非會員只需消費滿$188，即可加$188換購。

鴻福堂 x mofusand摺疊購物車 鴻福堂 x mofusand摺疊購物車 鴻福堂 x mofusand摺疊購物車

mofusand 28吋上掀式行李箱(價值838)，行李箱前後以黑白雙色配搭，型格百搭，上掀式及可擴充設計方便收納，更配有TSA海關鎖及靜音萬向輪。會員或非會員只需消費滿$188，即可加$538換購。

鴻福堂 x mofusand上掀式行李箱 鴻福堂 x mofusand上掀式行李箱

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