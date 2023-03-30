麒麟一番搾 三款和風餐桌用品 7-11／OK換領 櫻花+金邊設計激靚！

麒麟一番搾啤酒不時推出限量版和風商品，今期趁日本賞櫻季節，推出櫻花漫天飛舞為題的「麒麟一番搾 · 和風櫻花玻璃杯」、「麒麟一番搾 · 和風櫻花碗」及「麒麟一番搾 · 和風櫻花隨行樽」，讓大家彷如在櫻花花海中，與身邊摯愛一同感受著和暖的微醺醉意，當中隨行樽和櫻花碗以多元粉色設計，有別於過往的粉紅色調，而玻璃杯和櫻花碗同樣加上金邊勾線，拎上手更顯貴氣，更加值得收藏！

由即日起，於各大超市購買麒麟一番搾12罐裝，立即附送「麒麟一番搾 · 和風櫻花玻璃杯」乙件；同時至4月11日期間，凡於7-11便利店購買任何麒麟啤酒產品滿HK$45或以上，加HK$19即可換購「麒麟一番搾 · 和風櫻花碗」乙件；而於3月30日至4月12日期間，凡於OK便利店購買任何麒麟啤酒產品滿HK$45或以上，加HK$19即可換購「麒麟一番搾 · 和風櫻花隨行樽」乙件。數量有限，先到先得，換完為止。

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