麗星郵輪探索星號開箱！全房型率先睇/最新表演節目/設施+餐廳實測

每逢長假期不少港人外遊，近年郵輪旅遊更是熱門旅遊趨勢，盡情吃喝玩樂之餘，更可欣賞不同航點的風光景色。記者今次乘搭長榮航空到台灣，再由基隆港塔乘麗星郵輪探索星號，展開6天5夜的郵輪假期，前往日本熊本、鹿兒島和那霸。一文開箱探索星號，欣賞精彩表演節目、各樣設施及美食體驗，打造難忘郵輪假期。

率先帶大家直撃船上房型，除了4種皇宮豪華套房，更有3款客房，所有艙房都配備空調及電視等基本設施，衛浴亦採乾濕分離設計，提供基本洗漱用品。當中露台客房性價比最高，除了配備私人陽台欣賞海景外，更有升級禮遇包括歡迎飲料、專屬登船與行李優先服務、星座劇院專屬座位以及每晚1200台幣的餐飲信用額度，足以應付一般收費餐廳人均消費，相當抵住。而海景客房同樣能欣賞海景，但窗戶無法開啟。內側房則是最實惠的選擇，適合熱衷船上活動、不常留房的旅客。至於4款皇宮套房則提供奢華體驗，當中皇宮庭苑別墅擁有超大私人陽台、按摩浴缸和獨立客廳，空間寬敞，配備全天候管家服務以及各樣優先禮遇，感受非一般的奢華體驗！

船上活動可謂豐富精彩，7樓大堂每天輪流舉行電影放映、舞蹈教學、賓果遊戲、有氧運動和免費卡拉OK。當中最矚目的更有大人小孩同樣玩得盡興的泡泡派對，與朋友一起盡情沉浸於夢幻泡泡世界中！而羅馬泳池邊更會舉行燒烤派對，供應大蝦、青口、烤羊腿和東南亞風味菜，食物豐富，氣氛熱烈。而星座劇院每晚呈獻不同主題的頂級高難度表演和魔術節目，精湛表演令人連連驚嘆，當中「我的色彩世界」更是全新演出，首次融合科幻元素，非常新穎。下船前一晚的暮光晚齊集歌手與表演者，由晚上11時持續至凌晨1時，與旅客一起以強勁音樂盡情狂歡。

設施 + 餐廳開箱

探索星號的娛樂設施應有盡有，VR探索館讓大人小朋友體驗最新虛擬現實技術，與親友組隊展開對戰，驚險刺激。打卡必去12樓的戶外羅馬泳池，旁邊設有水上滑梯​和熱水按摩池，放鬆一流。還有健身室和室外運動場滿足運動需求。至於小朋友可到專為兒童設計的小小夢想家天地盡情玩耍，設施豐富。船長室觀景廊則展示航海歷史，隔著玻璃窗可以看到船長室工作情況！是次記者更有幸走入船長室，了解船長日常操作及航行設備，非常難得。

郵輪上的餐飲同樣選擇豐富！3家免費餐廳包括麗都自助餐廳、提供西式套餐的百味軒和中菜為主的星夢餐廳。其他付費餐廳則提供各種法式料理、刺身、鐵板燒、火鍋。棕櫚閣酒吧售賣各種飲料，更舉辦「紅毯之夜」，露台房旅客可與船長及角色扮演的表演者合照及跳舞。記者最推薦藍湖美食餐廳，主打亞洲菜肴，各種料理還原當地風味，而且價錢十分抵食。絲路花舞中餐廳必點人氣烤鴨，只需850台幣即可歎到片皮鴨(半隻)兩食，鴨皮酥脆。至於星宴餐廳則提供三至四道菜的精緻西餐，主菜的焗大西洋鱈魚鮮美多汁，餐廳內裝亦非常華麗，值得一試。另外海馬日本料理的鐵板燒包廂最適合團體預約，人均1800台幣享沖繩和牛和半隻龍蝦，廚師現場烹調帶動現場氣氛，和牛油花均勻，入口即化。