麗星郵輪旗下領航星號 2026年全新航線 尖沙咀上船 2晚起遊廈門/沖繩/石垣島

麗星郵輪旗下的領航星號將於2026年重返香港，由2026年2月13日至11月13日為期9個月，並以尖沙咀海運碼頭為母港，上落船更加方便！ 2026年領航星號將推出多條全新航線，包括週末出發的2晚廈門航程、5晚廈門、石垣島與宮古島航程等，絕對能滿足喜歡短途旅行的香港人，下文即睇領航星號2026年航線詳情！
2晚廈門週末熱（週五出發）
2026年出發日期：2月13、20、27日 | 3月6、13、20、27日 | 4月3、10、17、24日 | 5 月1、8、15、22、29日 | 6月5、12、19、26日 | 7月3、10、17、24、31日 | 8月7、14、21、28日 | 9月4、11、18、25日 | 10月2、9、16、23、30日 | 11月6、13日
5晚東方明珠
航程：廈門、石垣島與宮古島
2026年出發日期：2月15日 | 5月3日、24日 | 7月26日 | 8月30日 | 9月13日
5晚島嶼探險
航程：廈門與那霸
廈門至那霸：2026年2月22日 | 3月1、15、29日 | 4月26日 | 5月10、17、31日 | 6 月7、14、21日 | 7月5、12、19日 | 8月16、23日 | 9月6、20、27日 | 10月4、18、25日 | 11月1、8日
那霸至廈門：2026年3月8日 | 4月12、19日 | 6月28日 | 8月2日 | 10月11日
5晚島嶼與文化遺產之旅
航程：那霸、基隆與澎湖
2026年出發日期：4月5日 | 8月9日
2026年2月13日起出發的航線將於2025年11月10日開放預訂，預訂及詳細資訊請瀏覽麗星郵輪網站。