麗星郵輪領航星號推全新短途航線 2晚起體驗郵輪假期 廈門/三亞之旅

2晚廈門之旅 - 廈門文化探索之旅 （逢週三出發）

為旅客帶來週中的精彩探險。沿途可探索廈門的歷史街區、繁華市集與海岸風光，同時在領航星號上享受悠閒旅程。適合追求緊湊而充實體驗的旅客。



2晚公海之旅 - 週末微風海上遊 （逢週五出發）

提供公海遊快閃體驗，逢週五晚上由香港出發，週日下午返抵香港。無需動用年假，即可輕鬆計劃一個悠閒週末。旅客可在距離香港僅一步之遙航程中盡情享受船上休閒活動、娛樂表演與壯麗海景。



領航星號亦將推出由香港出發5晚精彩航程前往越南芽莊、峴港及三亞。航程將於3月8日週日啟航，讓旅客從芽莊碧海沙灘與離島探勝，到峴港的地標景觀與風味美食，再到三亞的熱帶度假天堂，體驗多元魅力。 領航星號2026年2月至3月航次將於2025年12月22日起開放預訂，有興趣的話可透過www.StarDreamCruises.com或特約旅行社預約。