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生活
2025-05-21 12:00:00

麗星郵輪領航星號香港開航 延長航季至11月暢遊日台兩地(附航線詳情)

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麗星郵輪領航星號6.27起於香港夏季開航 重返香港母港暢遊日台兩地(附航線詳請)

麗星郵輪旗下領航星號將於627日至831日期間重返香港母港，展開夏季航季，為香港及亞洲郵輪市場注入動力。鑒於反應熱烈，麗星郵輪更隨即宣佈領航星號的香港母港航季將延長11 周至年11月14日！領航星號將帶來一系列精選航線，包括台灣及日本熱門目的地，日本沖繩、高雄等精選航線。

香港出發 多條航線選擇

領航星號將提供25晚的深度遊航線，帶領旅客探索台北(基隆)、高雄、澎湖，以及日本沖繩那霸與石垣島等熱門目的地。當中人氣「2晚周末公海遊」將於每週五定期出發，快閃來一趟放鬆海上假期。

高雄、澎湖航線

  • 3 晚香港至高雄、澎湖航線（週日出發）：2025 6 29 日、7 13 日、8 10
  • 2 晚香港至高雄航線（週三出發）：2025 7 216 日；8 13

3晚高雄、澎湖之旅中，將帶旅客體驗南部的藝術文化與澎湖的海島風情，絕對滿足想體驗文化探索與悠閒島嶼氛圍的好選擇。

日本航線

  • 5晚香港至石垣島、那霸航線（週日出發）：2025 7 6 日、8 3
  • 5晚香港至那霸、石垣島航線（週日出發）：2025 7 20 日、8 17

領航星號的日本航線則開通前往沖繩，停靠石垣島與那霸這兩大熱門目的地。石垣島擁有碧海白沙，那霸的琉球文化及購物體驗都令旅客眼前一亮。

台日兩地航線

  • 5晚香港至石垣島、基隆、澎湖特別航線:2025 7 27 日及8 24 (週日)

領航星號更推有特別設計的5晚台日兩地精華遊，727日及824日限定出發，一次過帶旅客暢遊石垣島、基隆及澎湖絕美景點，打造難忘的海上之旅。

2 晚周末公海遊

  • 每週五出發：6 27 日、7 4,11,18 25 日、8 29

想周末快閃放鬆，領航星號本身就是度假絕佳勝地。船上設有各式豪華客房，從舒適內側房、景觀優美的海景房，到配備私人設施及24小時歐式管家服務的「皇宮套房」，均滿足旅客不同需要。此外船上還提供豐富的娛樂設施，包括水上樂園、攀岩牆、滑索及草地滾球等，搭配精彩主題表演與活動，無論親子遊、情侶，還是熱愛海上度假的旅客，都能體驗極致享受。

立即預約：請按此

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領航星號將延長香港母港航季

早前宣布領航星號將香港母港夏季航次後，市場反應十分熱烈，麗星郵輪隨即宣佈領航星號香港母港航季將延長11周，航期至至2025年11月14日，涵蓋秋季旅遊旺季。有關延長的航程細節將於五月底前公佈。

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