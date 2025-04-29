麗星郵輪領航星號6.27起於香港夏季開航 重返香港母港暢遊日台兩地(附航線詳請)

麗星郵輪旗下領航星號將於6月27日至8月31日期間重返香港母港，展開夏季航季，為香港及亞洲郵輪市場注入動力。領航星號將帶來一系列精選航線，包括台灣及日本熱門目的地，滿足追求海上奢華體驗的旅客的期待。

3晚高雄、澎湖之旅中，將帶旅客體驗南部的藝術文化與澎湖的海島風情，絕對滿足想體驗文化探索與悠閒島嶼氛圍的好選擇。

領航星號將提供2至5晚的深度遊航線，帶領旅客探索台北(基隆)、高雄、澎湖，以及日本沖繩那霸與石垣島等熱門目的地。當中人氣「2晚周末公海遊」將於每週五定期出發，快閃來一趟放鬆海上假期。

日本航線

5 晚香港至石垣島、那霸航線（週日出發）： 2025 年 7 月 6 日、 8 月 3 日

5 晚香港至那霸、石垣島航線（週日出發）： 2025 年 7 月 20 日、 8 月 17 日

領航星號的日本航線則開通前往沖繩，停靠石垣島與那霸這兩大熱門目的地。石垣島擁有碧海白沙，那霸的琉球文化及購物體驗都令旅客眼前一亮。

台日兩地航線

5 晚香港至石垣島、基隆、澎湖特別航線 :2025 年 7 月 27 日及 8 月 24 日 ( 週日 )

領航星號更推有特別設計的5晚台日兩地精華遊，7月27日及8月24日限定出發，一次過帶旅客暢遊石垣島、基隆及澎湖絕美景點，打造難忘的海上之旅。