麗星郵輪領航星號6.27起於香港夏季開航 重返香港母港暢遊日台兩地(附航線詳請)

麗星郵輪旗下領航星號將於6月27日至8月31日期間重返香港母港，展開夏季航季，為香港及亞洲郵輪市場注入動力。領航星號將帶來一系列精選航線，包括台灣及日本熱門目的地，滿足追求海上奢華體驗的旅客的期待。
香港出發 多條航線選擇
領航星號將提供2至5晚的深度遊航線，帶領旅客探索台北(基隆)、高雄、澎湖，以及日本沖繩那霸與石垣島等熱門目的地。當中人氣「2晚周末公海遊」將於每週五定期出發，快閃來一趟放鬆海上假期。
高雄、澎湖航線
- 3 晚香港至高雄、澎湖航線（週日出發）：2025 年6 月29 日、7 月13 日、8 月10日
- 2 晚香港至高雄航線（週三出發）：2025 年7 月2、16 日；8 月13 日
3晚高雄、澎湖之旅中，將帶旅客體驗南部的藝術文化與澎湖的海島風情，絕對滿足想體驗文化探索與悠閒島嶼氛圍的好選擇。
日本航線
- 5晚香港至石垣島、那霸航線（週日出發）：2025 年7 月6 日、8 月3 日
- 5晚香港至那霸、石垣島航線（週日出發）：2025 年7 月20 日、8 月17 日
領航星號的日本航線則開通前往沖繩，停靠石垣島與那霸這兩大熱門目的地。石垣島擁有碧海白沙，那霸的琉球文化及購物體驗都令旅客眼前一亮。
台日兩地航線
- 5晚香港至石垣島、基隆、澎湖特別航線:2025 年7 月27 日及8 月24 日(週日)
領航星號更推有特別設計的5晚台日兩地精華遊，7月27日及8月24日限定出發，一次過帶旅客暢遊石垣島、基隆及澎湖絕美景點，打造難忘的海上之旅。
2 晚周末公海遊
- 每週五出發：6 月27 日、7 月4,11,18 及25 日、8 月29 日
想周末快閃放鬆，領航星號本身就是度假絕佳勝地。船上設有各式豪華客房，從舒適內側房、景觀優美的海景房，到配備私人設施及24小時歐式管家服務的「皇宮套房」，均滿足旅客不同需要。此外船上還提供豐富的娛樂設施，包括水上樂園、攀岩牆、滑索及草地滾球等，搭配精彩主題表演與活動，無論親子遊、情侶，還是熱愛海上度假的旅客，都能體驗極致享受。
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