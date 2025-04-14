麗星郵輪/星夢郵輪船票買一送一 人均低至$2,320基隆出發去日本九州/沖繩

麗星郵輪與星夢郵輪聯手推出限時震撼優惠，旅客可以超值價格暢遊台日兩地。即日起至5月31日，只要預訂6月至11月出發的指定日本航線，即可享船票買一送一優惠，平均每位費用低至$2,320！從台灣基隆出發，一路玩盡台灣日本，即睇詳請。
探索星號買一送一優惠
即日起，探索星號推出買一送一優惠。基隆出發到日本長崎/熊本、鹿兒島、沖繩(那霸)等地，更有機會朝聖2025年大阪世界博覽會！去韓國同樣都有優惠。
優惠票價包括：
- 基隆、沖繩(石垣島/宮古島)3天郵輪船票，買一送一平均每人只需$2,320起
- 基隆、沖繩(石垣島/那霸、宮古島)4天郵輪船票！買一送一平均每人$3,200起
- 基隆、長崎/熊本、鹿兒島、沖繩(那霸) 6天郵輪船票，買一送一平均每人$5,600起
- 基隆、大阪和歌山、高知6天郵輪船票，買一送一平均每人$5,600起
- 基隆、韓國濟州/釜山 、長崎、那霸6天郵輪船票，買一送一平均每人$5,600起
- 此外，長榮航空聯手亦推出超值套票，包含長榮航空來回台灣機票及郵輪船票，連同岸上觀光遊，即享買2送1，每位最低2,990元起。
凡透過特約旅行社預訂兩個日本九州岸上觀光行程(可選鹿兒島、熊本或長崎)，即免費贈送沖繩那霸觀光遊，讓旅程更加豐富。
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領航星號4折優惠
全新成員領航星號，這艘耗資5,000萬美元的豪華郵輪，已於2025年3月26日在新加坡郵輪中心完成首航。即將於4月20日至5月23日期間，展開全新航線，由新加坡出發，暢遊泰國蘇梅島/曼谷及馬來西亞熱浪島，帶旅客盡享沙灘派對，享受陽光與海灘。只要即日起至5月19日前報名，即享同房第2位船票4折，2人同房平均價低至$3,080。
優惠票價包括：
- 新加坡登船及離船，5天蘇梅島 – 熱浪島郵輪船票，同房第2位船票4折，平均每人只需$3,080起
- 新加坡登船及離船，6天曼谷(林查班) - 蘇梅島郵輪船票，同房第2位船票4折，平均每人只需$3,850起
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雲頂夢號同行第3/4人免費
旗艦郵輪雲頂夢號重磅推出暑期家庭優惠，即日起至5月31日報名6至8月暑假航次，同房第3及第4位乘客可享免船費優惠，最適合親子遊或與好友同行。這艘可容納3,352名乘客的15萬噸級巨輪，全年以新加坡為母港，提供2至3晚短途航程，帶旅客暢遊泰國布吉、馬來西亞檳城、馬六甲及巴生港等熱門目的地。
優惠票價包括：
- 新加坡登船及離船，3天2晚馬六甲，4人同房船費平均價$899起
- 新加坡登船及離船，4天3晚布吉島，4人同房船費平均價$1,400起
- 新加坡登船及離船，4天3晚檳城 – 巴生港，4人同房船費平均價$1,400起
- 新加坡登船及離船，4天3晚檳城 – 馬六甲，4人同房船費平均價$1,400起
追求極致體驗的旅客，更可選擇「The Palace皇宮套房」優惠，12月前預訂可享高達65折。獨特的「船中船」概念，為賓客提供24小時歐式管家服務、專屬餐飲區域及私人甲板等尊貴禮遇。2晚航程每位只需$5,399起，3晚航程亦僅$7,799起。
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