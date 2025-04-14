麗星郵輪/星夢郵輪船票買一送一 人均低至$2,320基隆出發去日本九州/沖繩

麗星郵輪與星夢郵輪聯手推出限時震撼優惠，旅客可以超值價格暢遊台日兩地。即日起至5月31日，只要預訂6月至11月出發的指定日本航線，即可享船票買一送一優惠，平均每位費用低至$2,320！從台灣基隆出發，一路玩盡台灣日本，即睇詳請。

探索星號買一送一優惠

即日起，探索星號推出買一送一優惠。基隆出發到日本長崎/熊本、鹿兒島、沖繩(那霸)等地，更有機會朝聖2025年大阪世界博覽會！去韓國同樣都有優惠。

優惠票價包括：

基隆、沖繩 ( 石垣島 / 宮古島 )3 天郵輪船票，買一送一平均每人只需 $2,320 起

基隆、沖繩 ( 石垣島 / 那霸、宮古島 )4 天郵輪船票！買一送一平均每人 $3,200 起

基隆、長崎 / 熊本、鹿兒島、沖繩 ( 那霸 ) 6 天郵輪船票，買一送一平均每人 $5,600 起

基隆、大阪和歌山、高知 6 天郵輪船票，買一送一平均每人 $5,600 起

基隆、韓國濟州 / 釜山 、長崎、那霸 6 天郵輪船票，買一送一平均每人 $5,600 起

此外，長榮航空聯手亦推出超值套票，包含長榮航空來回台灣機票及郵輪船票，連同岸上觀光遊，即享買 2 送 1 ，每位最低 2,990 元起。

凡透過特約旅行社預訂兩個日本九州岸上觀光行程(可選鹿兒島、熊本或長崎)，即免費贈送沖繩那霸觀光遊，讓旅程更加豐富。

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