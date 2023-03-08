麗晶品牌回歸香港 下午茶糕餅一試難忘

本地酒店迷期待已久的「香港麗晶酒店」經過修復之後，「洲際」退役，讓「麗晶」重新上場。餐飲已經全面開業，而酒店房亦已陸續準備好招待賓客。酒店繼月前將星級中菜「欣圖軒」易名「麗晶軒」以外，全天候餐廳「大堂酒廊」、The Steak House 與及自助餐為主的「港畔餐廳」亦強勢回歸。酒店格局雖然與裝修前大同小異，但翻新的細節除了美學與設計以外，餐飲選擇亦為客人帶來驚喜。採訪：Wilson Fok 攝影、剪接：LY Kwan
Andy對糕餅創作的熱愛，由他操刀的全新Regent Collection小蛋糕就能感受到。各式「花色小蛋糕」賣相著重小巧精緻，每一個都猶如能吃得到的藝術品一般。主廚解釋：「我們酒店團隊在最初設計糕餅系列的時候沒有甚麼限制，但在概念上我們設定每一個小蛋糕都能讓客人是三、四口的分量。賣相要精緻而裝飾要有助提升味道與質感。」主廚在設計糕餅的過程中都以「不時不食」的概念，輔以支持本地產物為大前提，創造出一系列小蛋糕與原個蛋糕，讓客人在酒廊點選享用及外帶送禮自用。
糕餅點心按時令更替 三文治夠搶眼
大堂酒廊供應的下午茶每天供應。餐牌上少有的沒有太多資料，其實是有特別原因的。由於蛋糕與點心大多依照季節時令製作，糕餅款式亦是輪流供應。鹹點中的三文治以矮架盛載，三文治切的方正，由麵包到餡料都是自家製作，款式包括「地中海藍蟹肉配檸檬麵包」、「番茄麵包配松露芝士與黑松露」與及「海苔麵包配三文魚、蒔蘿及三文魚籽」。最出色的一款是「和風雞蛋三文治」，主廚將蛋白與蛋黃分開，製作蛋白霜後與蛋黃混合再烤製成為厚蛋餡料，以軟包製作成為入口豐富的「Egg Sando」。
每日精選小蛋糕的骰精緻 食材花盡心思
下午茶一定少不了精緻的小蛋糕。每位客人都可享用由廚師團隊點選的三款是日精選蛋糕，款式各有不同。賣相與顏色出眾奪目，除了打卡一流以外，味道也是特別出眾。Andy表示，酒店屬意讓團隊的創意設計與炮製各式小蛋糕，其中包括秋冬常見的「Mont Blanc」，小小的蛋白霜餅底上加入法國栗子醬與及白朱古力忌廉。多得一口酸甜的黑醋栗餡料讓甜膩感覺得以中和。同樣出色的是「芝士蛋糕」，看似簡單的蘭姆酒葡萄乾口味的芝士蛋糕，是徹頭徹尾的精心設計──來自北海道的軟化芝士，配上以8年陳牙買加蘭姆酒浸泡的葡萄乾，酒香滲進葡萄乾裡面，入口即融的口感卻是最輕盈的慕絲感覺。
自家製時令果醬配鬆餅
下午茶套餐供應兩款現點現烤的點心──瑪德蓮貝殼蛋糕與招牌鬆餅。法式貝殼蛋糕以牛油混合本地荔枝蜜，上桌時芬芳撲鼻，蛋糕質感軟嫩，糖蜜花香縈繞味蕾上，讓人一試難忘。鬆餅特意選用日本低筋小麥粉製作，在烘焙過程裡形成香脆金黃的外層，內裡卻能保持空氣感的鬆軟。有鬆餅，優質Clotted Cream與果醬絕對不能少。Andy棄用傳統水果炮製鬆餅配對果醬。開業首輪的下午茶特意創作全港獨有的「迷迭香榲桲果醬」（Rosemary Quince Jam)。榲桲是一個來自歐洲與地中海地區的水果，主要在秋冬時節收成。果肉顏色雪白而堅硬苦澀，但經過慢火煮製過後產生化學作用，透出嬌美的淡粉紅色，加入砂糖煮熱，還能帶出本身具花香的果味。在香港供應榲桲果醬的餐廳算是絕無僅有，Andy為了突出大堂酒廊對品味的堅持，希望讓客人嘗到難忘的味道。果醬選擇隨季節收成與節日變換款式，例如上月情人節主廚特意推出限量供應的玫瑰紅桑子果醬，初春季節則有來自日本、口味清甜的「日向夏」(Hyuganatsu)果醬配搭下午茶的鬆餅。
大堂酒廊特選精品香檳
除了甜點出眾外，每位享用下午茶的客人都能點選飲品一杯，其中包括酒店與本地知名品牌The CoffeeAcademics聯乘的咖啡或精選茗茶，客人另可享用餐廳推介的無酒精香桃汽酒Sei Bellissimi Bellini或精品香檳NV Duval Leroy Femme de Champagne。二人份下午茶套餐每天下午供應。兩位用定價每套$888起。大堂酒廊除了紅白餐酒與各式飲品以外，翻新重開後的酒廊亦推介特選的香檳，款式繁多，其中不少亦是坊間少見的精品香檳，客人在下午茶或享用餐點的時後試試由經驗豐富的侍酒師推介的香檳配對，慢慢享受美酒佳餚帶來的細緻品味。
香港麗晶酒店
大堂酒廊│九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店大堂樓層
預訂│2313 2313
https://www.sevenrooms.com/reservations/rhklobbylounge