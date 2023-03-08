麗晶品牌回歸香港 下午茶糕餅一試難忘

本地酒店迷期待已久的「香港麗晶酒店」經過修復之後，「洲際」退役，讓「麗晶」重新上場。餐飲已經全面開業，而酒店房亦已陸續準備好招待賓客。酒店繼月前將星級中菜「欣圖軒」易名「麗晶軒」以外，全天候餐廳「大堂酒廊」、The Steak House 與及自助餐為主的「港畔餐廳」亦強勢回歸。酒店格局雖然與裝修前大同小異，但翻新的細節除了美學與設計以外，餐飲選擇亦為客人帶來驚喜。採訪：Wilson Fok 攝影、剪接：LY Kwan

Andy對糕餅創作的熱愛，由他操刀的全新Regent Collection小蛋糕就能感受到。各式「花色小蛋糕」賣相著重小巧精緻，每一個都猶如能吃得到的藝術品一般。主廚解釋：「我們酒店團隊在最初設計糕餅系列的時候沒有甚麼限制，但在概念上我們設定每一個小蛋糕都能讓客人是三、四口的分量。賣相要精緻而裝飾要有助提升味道與質感。」主廚在設計糕餅的過程中都以「不時不食」的概念，輔以支持本地產物為大前提，創造出一系列小蛋糕與原個蛋糕，讓客人在酒廊點選享用及外帶送禮自用。

糕餅點心按時令更替 三文治 夠搶眼

大堂酒廊供應的下午茶每天供應。餐牌上少有的沒有太多資料，其實是有特別原因的。由於蛋糕與點心大多依照季節時令製作，糕餅款式亦是輪流供應。鹹點中的三文治以矮架盛載，三文治切的方正，由麵包到餡料都是自家製作，款式包括「地中海藍蟹肉配檸檬麵包」、「番茄麵包配松露芝士與黑松露」與及「海苔麵包配三文魚、蒔蘿及三文魚籽」。最出色的一款是「和風雞蛋三文治」，主廚將蛋白與蛋黃分開，製作蛋白霜後與蛋黃混合再烤製成為厚蛋餡料，以軟包製作成為入口豐富的「Egg Sando」。

每日精選小蛋糕的骰精緻 食材花盡心思

下午茶一定少不了精緻的小蛋糕。每位客人都可享用由廚師團隊點選的三款是日精選蛋糕，款式各有不同。賣相與顏色出眾奪目，除了打卡一流以外，味道也是特別出眾。Andy表示，酒店屬意讓團隊的創意設計與炮製各式小蛋糕，其中包括秋冬常見的「Mont Blanc」，小小的蛋白霜餅底上加入法國栗子醬與及白朱古力忌廉。多得一口酸甜的黑醋栗餡料讓甜膩感覺得以中和。同樣出色的是「芝士蛋糕」，看似簡單的蘭姆酒葡萄乾口味的芝士蛋糕，是徹頭徹尾的精心設計──來自北海道的軟化芝士，配上以8年陳牙買加蘭姆酒浸泡的葡萄乾，酒香滲進葡萄乾裡面，入口即融的口感卻是最輕盈的慕絲感覺。