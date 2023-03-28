麗豪航天城酒店 x 港鐵 「鐵‧渡‧樂」住宿及餐飲計劃 早鳥8折優惠+送單程機場快綫車票+半價昂坪360來回門票

位於香港國際機場 SKYCITY航天城的「麗豪航天城酒店」，甫開幕即與港鐵聯乘，推出首個主題住宿及餐飲計劃， 以融合機鐵仔及藝術作為新一回「鐵‧渡‧樂」主題，機鐵仔化身嚮導，躍現於酒店中，包括藝術車廂；甚至走進指定主題家庭套房內，伴你四圍遊，沉浸於大嶼山的山海自然及藝術之中。

麗豪航天城酒店位於港鐵博覽館站旁，機場快綫是接載訪客前往酒店的主要公共 交通工具之一，而機場快綫旅遊大使機鐵仔則成為今次主題住宿及餐飲計劃的主角！

麗豪航天城酒店╳港鐵 │ 度假不忘感受藝術氣息

由港鐵博覽館站通往酒店住宿的旅途上，訪客可以於藝術車廂裝置上，感受濃厚的文藝及美術氣息；藝術車廂以機場快綫列車為設計概念，除了吸引旅客於車廂 外拍照打卡，車廂內亦特別展示與大自然生態有關的「港鐵‧藝術」的車站藝術品，藝術車廂更罕有展出多件大型車站藝術裝置的微形模型，及車站藝術品的製作片段，令參觀者更認識「港鐵‧藝術」。住宿期間，住客可報名參加各項與港鐵、 藝術、生態相關的工作坊，例如機鐵仔手捏陶藝工作坊，親自動手製作獨一無二 的藝術作品，將藝術氣息融會至「鐵‧渡‧樂」體驗之中。