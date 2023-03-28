麗豪航天城酒店 x 港鐵 「鐵‧渡‧樂」住宿及餐飲計劃 早鳥8折優惠+送單程機場快綫車票+半價昂坪360來回門票

位於香港國際機場 SKYCITY航天城的「麗豪航天城酒店」，甫開幕即與港鐵聯乘，推出首個主題住宿及餐飲計劃， 以融合機鐵仔及藝術作為新一回「鐵‧渡‧樂」主題，機鐵仔化身嚮導，躍現於酒店中，包括藝術車廂；甚至走進指定主題家庭套房內，伴你四圍遊，沉浸於大嶼山的山海自然及藝術之中。
麗豪航天城酒店位於港鐵博覽館站旁，機場快綫是接載訪客前往酒店的主要公共 交通工具之一，而機場快綫旅遊大使機鐵仔則成為今次主題住宿及餐飲計劃的主角！
麗豪航天城酒店╳港鐵 │度假不忘感受藝術氣息
由港鐵博覽館站通往酒店住宿的旅途上，訪客可以於藝術車廂裝置上，感受濃厚的文藝及美術氣息；藝術車廂以機場快綫列車為設計概念，除了吸引旅客於車廂 外拍照打卡，車廂內亦特別展示與大自然生態有關的「港鐵‧藝術」的車站藝術品，藝術車廂更罕有展出多件大型車站藝術裝置的微形模型，及車站藝術品的製作片段，令參觀者更認識「港鐵‧藝術」。住宿期間，住客可報名參加各項與港鐵、 藝術、生態相關的工作坊，例如機鐵仔手捏陶藝工作坊，親自動手製作獨一無二 的藝術作品，將藝術氣息融會至「鐵‧渡‧樂」體驗之中。
麗豪航天城酒店╳港鐵 │主題餐飲計劃
於餐廳「磊」亦能與機鐵仔相遇！逢星期五、六、公眾假期及其前夕，「磊」設 有「海鮮．鵝肝盛宴」主題自助晚餐，讓食客享用一系列國際美饌及以機鐵仔為 主題的甜品，滿足食客的味蕾，更可免費升級任飲餐酒及果汁，及親自製作機鐵 仔杯子蛋糕，豐富整個餐飲體驗。成人每位港幣$888*，小童或長者每位港幣 $688*。
麗豪航天城酒店╳港鐵 │早鳥優惠
早鳥優惠推廣期尚餘最後一星期！2023年3月31日或之前預訂 Railcation 「鐵‧ 渡‧樂」住宿計劃，可享額外8%折扣。另凡預訂4月期間入住套房的客人，首 33 間套房預訂（每週五、週六、公共假期前夕及公共假期，2023年4月10日除外）可於入住期間免費參加工作坊1節（每間套房只限最多2人）（價值 港幣$900）。預訂機鐵仔主題家庭套房的客人更可享免費單程機場快綫車票2張（價值港幣$230）及以半價加購昂坪360標準纜車車廂來回門票。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。
Railcation「鐵‧渡‧樂」住宿計劃由即日起於麗豪航天城酒店官方網站、MTRMobile及港鐵網上商店公開預訂，可供入住日期則為2023年4月1日至2023年7月31日，入住海景客房每晚住宿由港幣$1,800起﹔入住機鐵仔主題家庭套房每晚住宿由港幣$3,450起
預訂 https://estore.mtr.com.hk
「鐵‧渡‧樂」住宿計劃另設更多房型供住客選擇
自選心水房型，入住不同房型（包括機鐵3仔主題家庭套房、豪華套房、Cabana客房、海景客房、園林景觀客房），並尊享指定服務及禮遇。