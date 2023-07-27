麥樂雞40週年｜18件麥樂雞強勢回歸！$28歎6件麥樂雞超值套餐 必試全新煙燻芝士醬 Shake Shake薯條

18件麥樂雞強勢回歸！為慶祝麥樂雞40週年，全新麥樂雞吉祥物Team McNuggets®將在明天（7月28日）起，為大家帶來18件麥樂雞和4款期間限定的特色麥樂雞醬，包括全新煙燻芝士醬，大家更可以用$28享用6件麥樂雞超值套餐，驚喜一浪接一浪！而金鐘海富中心麥當勞更化身為期間限定麥樂雞40週年主題旗艦店，現場可以與一眾可愛的Team McNuggets®大玩互動體感遊戲，打卡之餘更能創作專屬的Avatar，以自選造型暢遊麥當勞於元宇宙打造的「McNuggets® Land」！



18件麥樂雞全新煙燻芝士醬 吃麥樂雞當然唔少得美味醬汁啦！麥當勞推出4款期間限定特色麥樂雞醬，包括全新「煙燻芝士醬」、「蜜糖芥末醬」、「星洲咖喱醬」和「蒜辣蛋黃醬」，與大家齊齊慶祝麥樂雞40歲生日！全新「煙燻芝士醬」超有驚喜，以啖啖香濃芝士伴微辣墨西哥粟米脆片滋味，惹味濃郁，令人不禁一口接一口！另外三款麥樂雞醬則大熱人氣口味，經典「蜜糖芥末醬」香而不辣，淡淡的醒胃甜味令人難以抗拒；「星洲咖喱醬」則入口惹味濃郁，微辣中混合花生味道，別具東南亞風味；「蒜辣蛋黃醬」集鹹香、惹味於一身，香蒜與微辣令人愈食愈上癮！由7月28日起，選購「$28麥樂雞（6件）超值套餐」便可選4款特色麥樂雞醬其中一款；凡選購18件麥樂雞超值套餐，即可一次過嚐盡4款特色麥樂雞醬！另外Shake Shake薯條和風紫菜調味粉和美式蜜糖BBQ調味粉亦將在同日回歸！另外還有白桃梳打、甜粟米批、雀巢®美祿®味麥旋風等美食，試問誰能抗拒！



18件麥樂雞套餐減$5 麥樂雞40週年慶祝期間，麥當勞App用戶可享獨家超值優惠，用至抵價歎盡各款Dip得到的麥樂雞滋味！大家可直接到餐廳或以麥當勞App優惠券選購「$28歎6件麥樂雞超值套餐」，配上其中1款期間限定特色麥樂雞醬。想試齊4款期間限定特色麥樂雞醬，就不能錯過App用戶專享「18件麥樂雞套餐減$5」優惠；用戶亦可選擇「$38歎6件麥樂雞超值套餐配甜粟米批」，享受麥樂雞和甜品美味！其餘優惠還有「9件麥樂雞超值套餐減$3」，可選2款特色麥樂雞醬，或「$10甜粟米批」，各款滋味絕對不能錯過！