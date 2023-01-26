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2023-01-26 13:52:09

麥當勞一連十日免費送出共10萬份經典美食 麥樂雞/脆香雞翼/魚柳飽 IG留言即可參加

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麥當勞一連十日免費送出共10萬份經典美食 麥樂雞/脆香雞翼/魚柳飽 IG留言即可參加

麥當勞一連十日免費送出共10萬份經典美食 麥樂雞/脆香雞翼/魚柳飽 IG留言即可參加

香港麥當勞紮根香港48年，為答謝顧客多年來的支持，即日起強勢推出兔年首個品牌活動「去麥記lor？」，一連十日透過香港麥當勞官方Instagram帳號免費送出合共10萬張經典美食的電子換領券。是次活是慶祝麥當勞Raise Your Arches」的全球品牌活動，並將35個國家或城市陸續進行推廣，而香港麥當勞更成全亞第一個市打響頭炮期望與大家一同分享新年好滋味以美食開個好年！

126日（星期四）開始一連10日，麥當勞推出品牌活動答謝各位顧客麥麥支持，更聯同胡楓（修哥）、羅蘭、鄭裕玲（Do姐）、MC張天賦、Dear Jane、陳蕾、朱薰及之仔和妹之、黃正宜（Ah Jeng 阿正）等一起戚起條眉分享美食，誠邀大家新一年「去麥記lor？」，誠意送上日日不同的美食驚喜。打頭陣登場的就是「麥樂雞 (4)」，更多主題美食可參閱下表：

活動日期

是日美食驚喜

名額

126

麥樂雞 (4)

10,000

127

蘋果批一件 

10,000

128

魚柳飽一個  

10,000

129

豬柳蛋漢堡一個 

10,000

130

脆香雞翼 (2

10,000

131

新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 

10,000

21

蜜糖BBQ味麥炸雞一件 

10,000

22

中薯條一份 

10,000

23

原味麥炸雞一件  

10,000

24

芝士漢堡飽一個 

10,000

 

合共：

100,000

大家只需於活動推廣期內（126日至24日）每日到香港麥當勞官方Instagram帳號及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加活動：

1. 追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk

2. 到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」

3. 標籤兩位朋友，即可參加活動。

1月26日 麥樂雞 (4件) 1月27日 蘋果批一件 1月28日 魚柳飽一個 1月29日 豬柳蛋漢堡一個 1月30日 脆香雞翼 (2件) 1月31日 新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 2月1日 蜜糖BBQ味麥炸雞一件 2月2日 中薯條一份 2月3日 原味麥炸雞一件 2月4日 芝士漢堡飽一個

每日首10,000位合資格參加者的Instagram帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於214日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑券免費換領美食。首日活動貼文已於今天（126日）早上1130分推出推出，其後活動推廣期間麥當勞官方Instagram帳號會每日不定時更新，美食數量有限，送完即止，大家記住緊貼麥當勞官方Instagram帳號，把握機會歎免費美食！

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