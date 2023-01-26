麥當勞一連十日免費送出共10萬份經典美食 麥樂雞/脆香雞翼/魚柳飽 IG留言即可參加

香港麥當勞紮根香港48年，為答謝顧客多年來的支持，即日起強勢推出兔年首個品牌活動「去麥記lor？」，一連十日透過香港麥當勞官方Instagram帳號免費送出合共10萬張經典美食的電子換領券。是次活動是慶祝麥當勞「Raise Your Arches」的全球品牌活動，並將於35個國家或城市陸續進行推廣，而香港麥當勞更成為全亞洲第一個市場打響頭炮，期望與大家一同分享新年好滋味，以美食開個好年！
於1月26日（星期四）開始一連10日，麥當勞推出品牌活動答謝各位顧客麥麥支持，更聯同胡楓（修哥）、羅蘭、鄭裕玲（Do姐）、MC張天賦、Dear Jane、陳蕾、朱薰及之仔和妹之、黃正宜（Ah Jeng 阿正）等一起戚起條眉分享美食，誠邀大家新一年「去麥記lor？」，誠意送上日日不同的美食驚喜。打頭陣登場的就是「麥樂雞 (4件)」，更多主題美食可參閱下表：
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活動日期
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是日美食驚喜
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名額
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1月26日
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麥樂雞 (4件)
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10,000
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1月27日
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蘋果批一件
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10,000
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1月28日
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魚柳飽一個
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10,000
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1月29日
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豬柳蛋漢堡一個
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10,000
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1月30日
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脆香雞翼 (2件)
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10,000
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1月31日
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新地一杯（朱古力或士多啤梨味）
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10,000
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2月1日
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蜜糖BBQ味麥炸雞一件
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10,000
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2月2日
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中薯條一份
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10,000
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2月3日
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原味麥炸雞一件
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10,000
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2月4日
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芝士漢堡飽一個
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10,000
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合共：
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100,000
大家只需於活動推廣期內（1月26日至2月4日）每日到香港麥當勞官方Instagram帳號及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加活動：
1. 追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk）
2. 到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」
3. 標籤兩位朋友，即可參加活動。
每日首10,000位合資格參加者的Instagram帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於2月14日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑券免費換領美食。首日活動貼文已於今天（1月26日）早上11時30分推出推出，其後活動推廣期間麥當勞官方Instagram帳號會每日不定時更新，美食數量有限，送完即止，大家記住緊貼麥當勞官方Instagram帳號，把握機會歎免費美食！