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生活
2023-10-08 15:00:00

麥當勞優惠第41週 $26豬柳蛋配即磨Latte+$38芝士安格斯餐 捐$90.3抽張敬軒X林家謙拉闊音樂會

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麥當勞優惠第41週 $26豬柳蛋配即磨Latte+$38芝士安格斯餐 捐$90.3抽張敬軒X林家謙拉闊音樂會

麥當勞優惠第41週 $26豬柳蛋配即磨Latte+$38芝士安格斯餐 捐$90.3抽張敬軒X林家謙拉闊音樂會

麥當勞App Value Monday來到第四十一週，「$26醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡」將會驚喜登場至全線逾250間餐廳，讓您以至抵價品嚐滋味早餐同時歎靚啡！另外，麥當勞亦會繼續為您呈獻 Signature Collection多款優惠，「麥麥勁賞 您有得揀」亦會大熱回歸！

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109(星期一)起，「$26醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡」將會在早晨時段登場，大家可選擇豬柳蛋漢堡、魚柳飽或炒雙蛋飽，配上McCafé 熱即磨鮮奶咖啡（Latte），以優質香濃咖啡迎接美好的一天。另外，Signature Collection系列優惠亦會在下週繼續供應，大家可以選購全新優惠「$45三重洋蔥安格斯超值套餐」，享受三重洋蔥風味與安格斯牛肉帶來的美味配搭，或選購「$38芝士安格斯超值套餐」！

$26 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡 (星期一至五，公眾假期除外) $35深海狹鱈魚柳精選早晨套餐 $26 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡 (星期一至五，公眾假期除外) $45三重洋蔥安格斯超值套餐 (可+$6 升級加大套餐/ +$9升級大大啖套餐) $38芝士安格斯超值套餐 $48三重洋蔥安格斯超值套餐配蘋果批一件 $48芝士安格斯超值套餐配原味麥炸雞一件 歎指定超值早晨套餐減$3 選購任何超值套餐加$10配原味麥炸雞一件  $39蜜糖BBQ麥炸雞(2件)套餐  $36原味麥炸雞(2件)套餐  $85 麥炸雞分享桶 【下午茶優惠】$19原味麥炸雞一件配汽水 下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶 【下午茶優惠】選購指定超值套餐減$3 選購指定超值套餐減$3 $26起McCafé 奶醬意式飽Combo 配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡 $29起McCafé鬆餅系列 Combo 配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡 $39起McCafé意式飽系列 Combo 配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡 $33 McCafé熱香餅系列Combo 配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡 $39起McCafé蛋糕系列 Combo 配大杯裝熱即磨黑咖啡/ 即磨鮮奶咖啡

下星期更有「麥麥勁賞 您有得揀」載譽歸來！ 109日至1015日期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於1016日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 1020日。

4款優惠包括：「$28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$28原味麥炸雞(2)配汽水」、「$32脆辣雞腿飽超值套餐」及「$32雙層芝士孖堡超值套餐」。

$32脆辣雞腿飽超值套餐 $28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 $32雙層芝士孖堡超值套餐 $28原味麥炸雞(2件)配汽水  (或+$2轉配蜜糖BBQ麥炸雞) 

即日起，麥當勞亦再度與商業電台881903合作推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」。由即日起至1020日（晚上1159分或之前）期間，麥當勞App用戶在App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得引起全城熱話的「 Katch優惠平台呈獻 拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match 」門票兩張！

Katch優惠平台呈獻 拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match門票捐款券 Katch優惠平台呈獻 拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match門票捐款券
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