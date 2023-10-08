麥當勞優惠第41週 $26豬柳蛋配即磨Latte+$38芝士安格斯餐 捐$90.3抽張敬軒X林家謙拉闊音樂會

麥當勞App Value Monday來到第四十一週，「$26醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡」將會驚喜登場至全線逾250間餐廳，讓您以至抵價品嚐滋味早餐同時歎靚啡！另外，麥當勞亦會繼續為您呈獻 Signature Collection多款優惠，「麥麥勁賞 您有得揀」亦會大熱回歸！

由10月9日(星期一)起，「$26醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡」將會在早晨時段登場，大家可選擇豬柳蛋漢堡、魚柳飽或炒雙蛋飽，配上McCafé 熱即磨鮮奶咖啡（Latte），以優質香濃咖啡迎接美好的一天。另外，Signature Collection系列優惠亦會在下週繼續供應，大家可以選購全新優惠「$45三重洋蔥安格斯超值套餐」，享受三重洋蔥風味與安格斯牛肉帶來的美味配搭，或選購「$38芝士安格斯超值套餐」！

下星期更有「麥麥勁賞 您有得揀」載譽歸來！ 10月9日至10月15日期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於10月16日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 10月20日。 4款優惠包括：「$28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$28原味麥炸雞(2件)配汽水」、「$32脆辣雞腿飽超值套餐」及「$32雙層芝士孖堡超值套餐」。