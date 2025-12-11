麥當勞優惠｜辣辣麥炸雞限時優惠價$39 麥當勞App積分加$50試食3色麥炸雞分享桶

來自馬來西亞的人氣No.1「辣辣麥炸雞」由即日起強勢登陸香港麥當勞！「辣辣麥炸雞」是原味麥炸雞的三倍辣度，香脆之餘辣得過癮，套餐限時優惠價只需$39，嗜辣的朋友一定要試！而在12月12日至12月18日期間，麥當勞App更將一連七日推出全新升級版麥炸雞系列限時試食優惠，憑500分加$50即享3色麥炸雞分享桶(6件)，讓各位一次過品嚐全新辣辣麥炸雞、原味及蜜糖BBQ麥炸雞三種口味。

全新馬來西亞超人氣「辣辣麥炸雞」

馬來西亞麥當勞最暢銷的皇牌炸雞口味「辣辣麥炸雞」，香港麥當勞由即日起都有得食！今次香港麥當勞特意採用100%馬來西亞麥當勞獨特調味秘方，以加入了指天椒、黑椒和大蒜的秘製醬汁醃製，使辣味和整體風味更豐富，完美還原當地風味。「辣辣麥炸雞」和其他口味的麥炸雞一樣嚴選優質雞鎚及雞上髀炮製，炸製前會預先放入高效保濕蒸箱預熱及保溫，脆炸後香脆外層呈現橙紅色，辣度就是原味麥炸雞的三倍！全新「辣辣麥炸雞」套餐現以限時優惠價$39(原價$50.5起)推出；而升級版麥炸雞系列更提供限時試食價：$35原味麥炸雞超值套餐(原價$48.5起)及$39蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐(原價$50.5起)，大家一於去挑戰下來自馬來西亞的香辣滋味！