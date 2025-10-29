麥當勞優惠｜韓國大熱脆爆雞腿飽限時登場 必試韓式泡菜味Shake Shake粉 人氣女團BABYMONSTER大推！

全新韓風美食強勢登陸香港麥當勞！由10月30日起，全新菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽和蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽將限時登場，另外亦有來自韓國麥當勞的全新朱古力肉桂迷你脆條將首度於全線香港麥當勞推出，而大家最愛的Shake Shake薯條更增添韓式泡菜味Shake Shake粉 ，一於去麥當勞試晒咁多款期間限定美食啦！

全新菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽與脆爆雞腿飽同樣用上特大原塊雞腿肉，並以蒜、洋蔥、黑椒和鼠尾草醃製，雞肉炸得香脆多汁，菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽更搭配由大蒜、洋蔥和辣椒烹調而成的最HOT爆蒜辣醬，加上原塊清新酸甜的菠蘿，入口惹味之餘層次豐富！如果喜歡香辣滋味，則推介蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽，用最HOT爆蒜辣醬配以爽脆羅馬生菜，啖啖香濃刺激！ 為慶祝新品登場，麥當勞App會員在10月30日至11月2日更可享限時會員積分獎賞，只需以$15 加 1000 分或以$33 加 500 分即可歎「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐」；另外，蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽或脆爆雞腿飽套餐則以限時價$39(參考價$45.5 起)供應，無論是直接到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞 App 點餐均可享受此優惠。

韓國大熱！朱古力肉桂迷你脆條登場

韓國大熱甜品朱古力肉桂迷你脆條將由同日起於全線麥當勞餐廳推出！這款來自韓國麥當勞的甜品，早前於金鐘海富中心麥當勞推出時已深受歡迎，外層炸得金黃鬆脆，內裡是幼滑香濃的牛奶朱古力醬；並附上獨立包裝的肉桂糖糖粉，入口盡是經典Churros香氣！還有全新甜品美祿麥芽新地亦同步登場，幼滑雲呢拿新地上搭配香濃美祿粉，帶來經典童年回憶。

麥當勞App用戶可享多款專屬優惠，包括「$45 起菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽套餐」以及「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽四道菜套餐減$5」，以及甜蜜優惠「$18 朱古力肉桂迷你脆條」或「$12.5 美祿麥芽新地」，大家絕對不能錯過。