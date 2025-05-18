麥當勞優惠｜$30食12件麥樂雞套餐 McCafé即磨黑咖啡$1 $18起醒晨超值選配飲品

由星期一起，麥當勞App一連五天推出三款限時$30優惠，當中包括最抵食的12件麥樂雞套餐、板燒雞腿飽套餐以及$30雙層芝士孖堡套餐，超值價錢一樣可以享受美食！另外上午11時後亦會推出「$1 McCafé熱 / 凍即磨黑咖啡」優惠，為各位繁忙的一天打氣！

麥當勞App Value Monday第二十一週優惠推介

由5月19日起一連五天，麥當勞App將為大家送上$30震撼價優惠，各位除了可以優惠價$30飽歎12件麥樂雞套餐、板燒雞腿飽套餐以及$30雙層芝士孖堡套餐，更可選擇以$6.5升級加大套餐、$9.5升級大大啖套餐，或以$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵，更加豐富滿足！如果想品嚐香濃咖啡，在上午11時後則可享「$1 McCafé熱 / 凍即磨黑咖啡」優惠，McCafé 採用的100%「雨林聯盟認證」house blend咖啡豆Cocoa Tazza 早前榮獲「咖啡界奧斯卡」金獎，質素有保證，咖啡迷必試。

另外麥當勞App繼續供應「$18起醒晨超值選配飲品」，共有5款不同口味的漢堡飽可供選擇，包括「$18麥芝蛋飽配飲品」、「$20火腿扒芝士飽配飲品」 以及「$23魚柳飽、炒雙蛋飽或豬柳蛋漢堡配飲品」，全天候照顧大家的飲食需要！