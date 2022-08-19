熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-08-19 09:00:00

麥當勞優惠｜McCafé新推宇治焙茶珍珠鮮奶 嘆$8脆薯餅+$1大可樂

分享：
麥當勞優惠｜McCafé新推宇治焙茶珍珠鮮奶 嘆$8脆薯餅+$1大可樂

麥當勞優惠｜McCafé新推宇治焙茶珍珠鮮奶 嘆$8脆薯餅+$1大可樂

繼早前推出紫薯珍珠鮮奶後，McCafé的珍珠系列再度增添新成員，由823日起，宇治焙茶珍珠鮮奶將登陸McCafé。麥當勞App亦會於今天（819日）早上11時起推出快閃$8歎脆薯餅優惠，與大家一同慶祝「國際薯仔日」。

McCafé全新宇治焙茶珍珠鮮奶 823日正式登場

宇治焙茶珍珠鮮奶結合日本宇治焙茶與3.7鮮牛乳，在濃郁滑順的口感中添加煙韌Q彈黑糖味珍珠，為味蕾帶來驚喜。麥當勞App亦會推出電子優惠券，用戶可於822日以優惠券「$26McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶」獨家優先品味全新焙茶香氣；823日起，用戶亦可憑優惠券「McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶減$3」。

全新宇治焙茶珍珠鮮奶 (凍) (8月23日起供應) 日本宇治焙茶與3.7鮮牛乳結合，在濃郁滑順的口感中添加煙韌Q彈珍珠，為味蕾帶來驚喜。冰凍的宇治焙茶珍珠鮮奶每一口都充滿日本經典茶滋味，讓您感受被優雅細緻的茶香縈繞的幸福感。 麥當勞App優惠券 (8月23日起11時後適用) McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶或 紫薯珍珠鮮奶減$3 [可重用] 麥當勞App優惠券 (8月22日11時後適用) $26歎McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶

麥當勞App VALUE MONDAY多款優惠

除了McCafé驚喜優惠外，麥當勞將於今日(19)早上11時起，推出限定快閃早晨優惠，App用戶憑電子優惠券可以$8特「薯」價歎脆薯餅一塊。下周App Value Monday亦會帶來不同電子優惠券，大受歡迎的「$1歎大可樂」於炎炎夏日再度登場。

大熱回歸的板燒雞腿系列早晨套餐下星期亦會推出優惠，包括「板燒雞腿精選或珍寶套餐減$3」。而下午茶時段麥當勞App用戶可使用「[下午茶] $27 歎原味麥炸雞配凍珍珠奶茶」

$8歎脆薯餅一塊 (8月19日限定，早上11時 –午夜12時) $1歎大可樂 (8月22至26日星期一至五，公眾假期除外，早上11時 – 午夜12時) 購買任何食品即可享用此優惠，包括可以 $12加配魚柳飽/ $13加配雞蛋漢堡飽/ $14加配芝蛋脆雞飽 板燒雞腿精選套餐減$3 可選板燒雞腿珍寶套餐 (早上4時 – 11時適用)

早餐優惠（早上4點至早上11點適用）

$25歎火腿扒芝士飽超值早晨套餐

$25歎火腿扒芝士飽超值早晨套餐

午餐優惠（早上11點至午夜12點適用）

$36 原味麥炸雞(2件)及中汽水配小食[可重複使用] 配(中薯條/中粟米/新地/蘋果批) +$7 配原味麥炸雞1件 +$8 配蜜糖BBQ 麥炸雞1件 $39蜜糖 BBQ 麥炸雞(2件)及中汽水配小食[可重複使用] 配(中薯條/中粟米/新地/蘋果批) +$7 配原味麥炸雞1件 +$8 配蜜糖BBQ 麥炸雞1件 $85 麥炸雞分享桶 [可重複使用] 6 件原味麥炸雞 或$90歎6件蜜糖BBQ 麥炸雞 或$90歎3件蜜糖BBQ + 3件原味麥炸雞 $90麥炸雞二人餐 [可重複使用] 2件蜜糖BBQ麥炸雞 +2件原味麥炸雞+6件麥樂雞 配 1包大薯條 + 2個蘋果批 + 2杯中汽水

下午茶優惠（下午2時至下午6時適用）星期一至五 (公眾假期除外)

[下午茶] $13歎脆香雞翼(2 件)配汽水(細) [可重複使用] 自選飲品：細汽水/熱細港式奶茶(凍+$3)/熱細優質濃香咖啡(凍+$3) 【下午茶】$18歎魚柳飽配飲品 (細) [可重複使用] 自選飲品：細汽水/熱細港式奶茶(凍+$3)/熱細優質濃香咖啡(凍+$3) 【下午茶】$27 原味麥炸雞配凍珍珠奶茶 [可重複使用]

晚餐優惠（晚上5點至午夜12點適用）

選購超值套餐減$5[可重複使用] 不適用於麥炸雞系列超值套餐、麥麥食超值套餐(包括麥樂雞(6件) 和豬柳蛋漢堡套餐)及麥當勞App內最新推介版面內的套餐 $43從不孤單一人快樂晚餐 [可重複使用] 可選巨無霸或板燒雞腿飽或雙層魚柳飽超值套餐 配原味麥炸雞一件 (+$5 升級加大套餐/+$8升級大大啖套餐)

McCafé 優惠（早上6點至午夜12點適用）

$16起選購 McCafé指定細杯裝熱咖啡 [可重複使用] (早上6時 – 午夜12時) $22 McCafé早晨Combo(奶醬厚多士) [可重複使用] (早上6時 – 11時) $26 McCafé早晨Combo (火腿扒蛋沙律意式飽) [可重複使用] (早上6時 – 11時) $32 McCafé早晨Combo (意式飽系列) [可重複使用] (早上6時 – 11時) 可選新吞拿蛋沙律意式飽或小龍蝦蛋沙律意式飽 McCafé午後Combo(薄餅系列)減$3 [可重複使用] (早上11時 – 午夜12時) $22 McCafé蛋糕Combo [可重複使用] (下午2時–下午6時) +$3轉配意式芝士蛋糕/ 藍莓芝士慕絲蛋糕 McCafé午後Combo (焗扭扭粉)減$3 [可重複使用] (早上11時 – 晚上9時)

麥麥送驚喜優惠 (早上11 午夜12)

買滿$120即送麥樂雞(9件) 使用此優惠訂購滿 $120或以上，免費送一客麥樂雞 (9件)。 $120只計算訂購食物之費用。 買滿$150即送麥炸雞2件 使用此優惠訂購滿 $150或以上，免費送一客原味或蜜糖BBQ麥炸雞雞鎚2件。 $150只計算訂購食物之費用。 買滿$300即送麥炸雞六件 使用此優惠訂購滿$300或以上，免費送原味或蜜糖BBQ麥炸雞六件。 $300只計算訂購食物之費用。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受