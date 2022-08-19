麥當勞優惠｜McCafé新推宇治焙茶珍珠鮮奶 嘆$8脆薯餅+$1大可樂

宇治焙茶珍珠鮮奶結合日本宇治焙茶與3.7鮮牛乳，在濃郁滑順的口感中添加煙韌Q彈黑糖味珍珠，為味蕾帶來驚喜。麥當勞App亦會推出電子優惠券，用戶可於8月22日以優惠券「$26歎McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶」獨家優先品味全新焙茶香氣；8月23日起，用戶亦可憑優惠券「McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶減$3」。

繼早前推出紫薯珍珠鮮奶後，McCafé的珍珠系列再度增添新成員，由8月23日起，宇治焙茶珍珠鮮奶將登陸McCafé。麥當勞App亦會於今天（8月19日）早上11時起推出快閃$8歎脆薯餅優惠，與大家一同慶祝「國際薯仔日」。

麥當勞 App VALUE MONDAY 多款優惠

除了McCafé驚喜優惠外，麥當勞將於今日(19日)早上11時起，推出限定快閃早晨優惠，App用戶憑電子優惠券可以$8特「薯」價歎脆薯餅一塊。下周App Value Monday亦會帶來不同電子優惠券，大受歡迎的「$1歎大可樂」於炎炎夏日再度登場。

大熱回歸的板燒雞腿系列早晨套餐下星期亦會推出優惠，包括「板燒雞腿精選或珍寶套餐減$3」。而下午茶時段麥當勞App用戶可使用「[下午茶] $27 歎原味麥炸雞配凍珍珠奶茶」。