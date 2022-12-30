麥當勞元旦再推全日早餐！ 全新阿華田脆脆熱香餅+一連7日著數優惠 $10九件麥樂雞/$20四件脆香雞翼+汽水

新年將至，麥當勞今年元旦繼續推出一年一度的全日早餐，今年更帶來全新熱香餅口味－－阿華田脆脆！另外，一連7日麥當勞App著數人氣王亦於1月2日強勢回歸，有$10九件麥樂雞及$20四件脆香雞翼+汽水。

新年將至，麥當勞今年元旦繼續推出一年一度的全日早餐，今年更帶來全新熱香餅口味－－阿華田脆脆！另外，一連7日麥當勞App著數人氣王亦於1月2日強勢回歸，有$10九件麥樂雞及$20四件脆香雞翼+汽水。

1 月 1 日全日早餐回歸 全新阿華田脆脆熱香餅登場

踏入2023年首件喜事，當然就是大受歡迎的精選早晨套餐及珍寶套餐將於2023年1月1日全日登場！兩款早餐均有大人小朋友均喜愛的金黃香脆脆薯餅，脆薯餅嚴選來自美國等地的原隻馬鈴薯製成，經過嚴謹的工序，才炸製出人見人愛的香脆口味！由元旦當日凌晨12時至晚上11時59分期間，顧客無論任何時段均可享用以上兩款早餐，更會以全日滋味價港幣30元起發售，隨時感受全日早餐帶來的大滿足！

同日起，熱香餅系列包括熱香餅精選套餐及珍寶套餐帶來多款熱香餅醬口味，包括經典熱香餅糖漿配牛油和奶醬口味，今年更為大家帶來期間限定全新配搭－－阿華田脆脆熱香餅，甜甜蜜蜜的香濃麥芽味讓您叉足電，加上阿華田脆脆口感，寓意新一年日日醒神！