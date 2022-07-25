麥當勞免費送叱咤生力軍音樂會門票 表演嘉賓包括Edan、193及MC

麥當勞免費送出叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會門票，由即日起至本周五，在麥當勞App內使用相關活動的指定捐款券，即有機會獲得《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》KKday探索新力量門票兩張。

由即日起至7月29日，成功登記成為App用戶，每位合資格的麥當勞APP會員，於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可參加抽獎，有機會免費獲得Katch優惠平台呈獻《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》KKday探索新力量門票2張，活動將會抽出100名得獎者。抽獎結果將以登記電話及電郵方或通知得獎者。