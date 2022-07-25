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2022-07-25 17:03:45

麥當勞免費送叱咤生力軍音樂會門票 表演嘉賓包括Edan、193及MC

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麥當勞免費送叱咤生力軍音樂會門票 表演嘉賓包括Edan、193及MC

麥當勞免費送叱咤生力軍音樂會門票 表演嘉賓包括Edan、193及MC

麥當勞免費送出叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會門票，由即日起至本周五，在麥當勞App內使用相關活動的指定捐款券，即有機會獲得《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》KKday探索新力量門票兩張。

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》

是次音樂會將於99日假亞洲國際博覽館舉行，陣容鼎盛，多位叱咤生力軍將會參與，包括193（郭嘉駿）、ANSONBEAN（陳毅燊）、before the night endsFatboy（梁業）、Lokman（楊樂文）、MC $oHo & KidNeyMC（張天賦）、力臻、李妍、呂爵安、炎明熹、姚焯菲、張進翹、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。

表演嘉賓包括Edan、193及MC。

由即日起至729日，成功登記成為App用戶，每位合資格的麥當勞APP會員，於手機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App內之指定捐款券，捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可參加抽獎，有機會免費獲得Katch優惠平台呈獻《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》KKday探索新力量門票2張，活動將會抽出100名得獎者。抽獎結果將以登記電話及電郵方或通知得獎者。

《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》KKday探索新力量門票捐款券

捐款活動時間：即日至29日（晚上1159分或之前）

音樂會日期：202299

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