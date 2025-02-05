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生活
2025-02-05 18:00:00

麥當勞兒童愛心馬拉松 3.29馬場開跑！與滑嘟嘟/小飛飛/漢堡神偷見面（附報名連結）

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麥當勞兒童愛心馬拉松 3.29馬場開跑！與滑嘟嘟/小飛飛/漢堡神偷見面

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一年一度的親子盛事「麥當勞兒童愛心馬拉松」3月29日回歸馬場！全城大小朋友即日起即可報名參加，邊跑邊為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款，即睇詳請。

「麥當勞兒童愛心馬拉松2025」由即日起接受網上報名，親子組分三個時段進行，每節時段先到先得，額滿即止。每位參加者之最低捐款額為$100，捐款總額最高的善長人翁家庭將於活動當日在主舞台上獲頒發「最高籌款獎」，即席上台與一眾主禮嘉賓拍照留念。成功報名的參加者可獲贈一份跑手包，包括一件活動T恤和號碼布；完成比賽後，參加者更可獲得活動電子證書。

時段選擇 (只選一個時段) 登記時間 起跑時間 活動結束時間
第一時段 (開幕典禮於此時段舉行) 上午9:30 – 上午10:30 上午11:15 下午12:30
第二時段 下午1:00 – 下午1:45 下午2:00 下午3:00
第三時段 下午3:30 – 下午4:15 下午4:30 下午5:30

適逢香港麥當勞成立50週年，今年現場將會以麥當勞樂園人物主題作佈置，讓大家可以與滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷等可愛角色打卡影相。此外，當日更設有多個精彩活動攤位，包括深受小朋友歡迎的熱身小遊戲、面部彩繪攤位等。

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「麥當勞兒童愛心馬拉松2025」詳情

日期：2025329日（星期六）

活動時間：上午930分至下午530分（共分三節進行）

開幕典禮時間：上午1030分至1115

地點：香港跑馬地馬場

參與資格：歡迎公眾以家庭為單位參與（每隊最少由一位312歳小朋友及一位家長 / 監護人陪同參加；每隊最多可以兩位312歳小朋友及兩位家長/監護人一同參加）

捐款費用：每位參加者之最低捐款額為港幣$100，換言之，每個家庭之最低捐款額為港幣$200

報名網站：請按此

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