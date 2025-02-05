麥當勞兒童愛心馬拉松 3.29馬場開跑！與滑嘟嘟/小飛飛/漢堡神偷見面（附報名連結）

「麥當勞兒童愛心馬拉松2025」由即日起接受網上報名，親子組分三個時段進行，每節時段先到先得，額滿即止。每位參加者之最低捐款額為$100，捐款總額最高的善長人翁家庭將於活動當日在主舞台上獲頒發「最高籌款獎」，即席上台與一眾主禮嘉賓拍照留念。成功報名的參加者可獲贈一份跑手包，包括一件活動T恤和號碼布；完成比賽後，參加者更可獲得活動電子證書。

時段選擇 (只選一個時段) 登記時間 起跑時間 活動結束時間 第一時段 (開幕典禮於此時段舉行) 上午9:30 – 上午10:30 上午11:15 下午12:30 第二時段 下午1:00 – 下午1:45 下午2:00 下午3:00 第三時段 下午3:30 – 下午4:15 下午4:30 下午5:30

適逢香港麥當勞成立50週年，今年現場將會以麥當勞樂園人物主題作佈置，讓大家可以與滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷等可愛角色打卡影相。此外，當日更設有多個精彩活動攤位，包括深受小朋友歡迎的熱身小遊戲、面部彩繪攤位等。