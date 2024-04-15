麥當勞全新深海狹鱈魚堡登場 限定價$29配飲品 麥當勞App用戶即減$3

由4月16日起，麥當勞與譚旻萱(Mandy)約定大家一起歎來自北太平洋可持續漁獲的滋味，繼去年深海狹鱈魚柳精選早晨套餐深受顧客喜愛，今次除了強勢回歸外，更帶同新朋友——全新深海狹鱈魚堡加盟，讓大家多一個選擇，不論是用刀叉慢慢享用或是隨手Grab and Go，一同迎接Good Morning！

麥當勞全新深海狹鱈魚堡登場 限定價$29配飲品 麥當勞App用戶即減$3

麥當勞的魚柳由捕獲自北太平洋可持續來源的狹鱈魚製成，獲得海洋管理委員會（MSC）的國際標準認證。原塊狹鱈魚柳沾上一層特製的麵包糠和脆漿，脆炸至外皮金黄酥脆，同時保留了魚肉的鮮嫩多汁。全新深海狹鱈魚堡以脆炸狹鱈魚柳、香濃芝士、爽脆生菜搭配滋味沙律醬和鬆軟長麵包，大大塊魚柳嚐盡啖啖肉滋味。

而深海狹鱈魚柳精選早晨套餐除了原塊魚柳外，更包括嫩滑炒蛋、來自美國等地原隻馬鈴薯製成的金黃脆薯餅和英式鬆餅，以豐盛早晨套餐開展新一天。 麥當勞 App 減 $3 同日（4月16日）起，麥當勞App將推出「深海狹鱈魚柳系列套餐減$3」優惠，而全新深海狹鱈魚堡配飲品亦以嚐「鮮」價 $29 （原價$42.5起） ，讓大家享受新品，或加$5升級轉配McCafé即磨鮮奶咖啡（Latte），配搭特濃3.7鮮奶沖調，奶泡綿密，是享用早餐的完美配搭之選，即以超值價享受別具海洋滋味的豐盛早餐。