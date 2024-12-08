麥當勞全新脆香雞翼桶驚喜登場！加推全套《龍珠大魔》珍藏卡/全新下午茶優惠

麥當勞下周一(9日)起，為大家送上派對狂歡必備之選！$88麥炸雞及脆香雞翼分享桶正式回歸，與親朋好友一同分享脆味。另外平日時段更有$20下午茶優惠。全球獨家的《龍珠大魔》珍藏卡亦再度加推，即睇詳請！

Value Monday 第五十週送上多款全新優惠 麥當勞與大家一起提早感受聖誕氣氛，想約定朋友一起參加聖誕狂歡雞桶派對，必點麥炸雞分享桶以及脆香雞翼分享桶！兩款分享桶均只售超值價$88。 另外，McCafé再次聯同瑞典知名燕麥奶品牌Oatly，帶來期間限定熱飲燕麥朱古力！麥當勞App用戶可享「[McCafé櫃檯限定] 購買超值早晨套餐加$5升級McCafé燕麥朱古力(熱)」優惠，燕麥朱古力帶有濃郁朱古力香，加上純植物製Oatly燕麥奶的天然麥香，兩者香氣完美融合。推廣期間更會以朱古力粉撒上可愛Oatly BigFoot聖誕老人圖案，為歡樂佳節加添儀式感！

多款下午茶優惠

加推全套八款全球獨家《龍珠大魔》珍藏卡 全套8款的全球獨家《龍珠大魔》珍藏卡將於12月9日再度加推，讓大家可以一口氣完成蒐集七星龍珠的旅程！《龍珠大魔》珍藏卡印有多位人氣角色肖像，如悟空(縮小版)、比達(縮小版)及龜仙人(縮小版)等，加上別具收藏價值的角色組合卡以及閃閃發光的神龍別注版金卡，各位龍珠迷絕對不可以錯過！每張極具手感和印刷精美的珍藏卡背面均印有不同星數的龍珠，大家要把握是次機會集齊全套極具收藏價值的珍藏卡！