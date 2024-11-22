麥當勞全球獨家《龍珠大魔》珍藏卡11.25率先登場！一套8款/全新日式照燒麥炸雞

麥當勞聯乘《龍珠》全新系列《龍珠大魔》，推出全球獨家的限量珍藏卡！下周一(25日)上午11時起率先推出4款珍藏卡，Q版角色十分可愛，各位粉絲不能錯過！另外即日起更有全新日式照燒麥炸雞登場，和風照燒味超級惹味，即睇內文了解詳情。

全球獨家一套 8 款《龍珠大魔》珍藏卡 首 4 款率先登場

麥當勞聯乘《龍珠大魔》推出的珍藏卡全套共8款，分兩星期輪流推出。下星期首批率先登場的4款《龍珠大魔》珍藏卡分別印有4位人氣角色：悟空(縮小版)、比達(縮小版)、笛子魔童(縮小版)，以及悟空(縮小版)和古羅里奧的組合卡！

每張卡背面均印有象徵不同星數的龍珠，大家需要集齊不同珍藏卡才可以完成收集七星龍珠之旅。是次聯乘推出的珍藏卡印刷精美，比一般紙卡更厚，使用光膠面、幻彩和凸字等印刷工藝，令珍藏卡更有手感

麥當勞App用戶可於周一(25日)上午11時起於App內使用電子優惠券購買指定套餐，並加$5即可換領以上4款其中一款珍藏卡。指定套餐包括「$39日式吉列雞腿飽套餐」及「$39日式照燒麥炸雞2件套餐」。《龍珠大魔》珍藏卡會以印有神龍肖像的包裝袋派發，款式隨機，數量有限，換完即止。