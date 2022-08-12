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2022-08-12 17:23:20

麥當勞再推「板燒雞腿」早晨套餐 下午茶$16優惠券/凍紫薯珍珠鮮奶減$3

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麥當勞再推「板燒雞腿」早晨套餐 下午茶$16優惠券/凍紫薯珍珠鮮奶減$3

麥當勞再推「板燒雞腿」早晨套餐 下午茶$16優惠券/凍紫薯珍珠鮮奶減$3

板燒雞腿包向來都是麥當勞人氣餐點之一，由815日起，熱辣辣、香噴噴的「板燒雞腿」早晨套餐再度登場。麥當勞App Value Monday繼推出眾多美食優惠，其中全新凍紫薯珍珠鮮奶減$3$16就可以吃下午茶！

麥當勞｜再推板燒雞腿早餐 電子優惠券減$3

「板燒雞腿」系列選用無皮去骨雞腿，採用無油煎煮及原塊香烤後，味道香濃帶有黑胡椒風味，而且嫩滑多汁。「板燒雞腿精選套餐」配有嫩滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅，為您帶來豐盛早晨！另有「板燒雞腿珍寶套餐」，配上香甜熱香餅，份量十足，必定讓您滿足感爆燈！

麥當勞App用戶更可以使用電子優惠券「歎板燒雞腿精選套餐減$3」及「歎板燒雞腿珍寶套餐減$3」，以優惠價享受嫩滑多汁的豐盛滋味。

由8月15日起，熱辣辣、香噴噴的「板燒雞腿」早晨套餐再度登場。 板燒雞腿精選套餐 板燒雞腿珍寶套餐 歎板燒雞腿精選套餐減$3 歎板燒雞腿珍寶套餐減$3

麥當勞｜Value Monday第三十三週 選購指定超值套餐即減$5

下星期一（815日）起，麥當勞App Value Monday繼續呈獻眾多美食優惠。大熱的「選購指定超值套餐減$5」優惠會繼續推出，讓心大心細的您嚐盡各款美食！上星期全新推出的凍紫薯珍珠鮮奶亦有「McCafé 凍紫薯珍珠鮮奶減$3」優惠，煙靭Q彈的珍珠配上香甜紫薯鮮奶，冰凍透心涼！用戶只需點擊麥當勞App首頁內的「消費券優惠/McCafé」欄目即可享用不同McCafé優惠。

即睇全部優惠券！

McCafé凍紫薯珍珠鮮奶減$3 $36原味麥炸雞(2件)及中汽水配小食 $39蜜糖BBQ麥炸雞(2件)及中汽水配小食 選購超值套餐減$5 $85麥炸雞分享桶 $90麥炸雞二人餐 $9香蕉朱古力批 $15香蕉朱古力麥旋風 $27豬柳蛋漢堡超值早晨套餐 $16起選購McCafé指定細杯裝熱咖啡 $22 McCafé早晨Combo(奶醬厚多士) $26 McCafé早晨Combo $32 McCafé早晨Combo (意式飽系列) McCafé午後Combo (焗扭扭粉)減$3 McCafé午後Combo(薄餅系列)減$3 McCafé午後Combo(意式飽系列)減$3 $22 McCafé蛋糕Combo 【下午茶】$16麥香雞配飲品(細) 【下午茶】$16蘋果批配新地 選購超值套餐減$5 $40從不孤單一人快樂晚餐 買滿$150即送麥炸雞2件 買滿$300即送麥炸雞6件 買滿$120即送麥樂雞(9件)
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