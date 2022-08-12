麥當勞再推「板燒雞腿」早晨套餐 下午茶$16優惠券/凍紫薯珍珠鮮奶減$3

板燒雞腿包向來都是麥當勞人氣餐點之一，由8月15日起，熱辣辣、香噴噴的「板燒雞腿」早晨套餐再度登場。麥當勞App Value Monday繼推出眾多美食優惠，其中全新凍紫薯珍珠鮮奶減$3，$16就可以吃下午茶！

麥當勞｜再推板燒雞腿早餐 電子優惠券減 $3

「板燒雞腿」系列選用無皮去骨雞腿，採用無油煎煮及原塊香烤後，味道香濃帶有黑胡椒風味，而且嫩滑多汁。「板燒雞腿精選套餐」配有嫩滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅，為您帶來豐盛早晨！另有「板燒雞腿珍寶套餐」，配上香甜熱香餅，份量十足，必定讓您滿足感爆燈！

麥當勞App用戶更可以使用電子優惠券「歎板燒雞腿精選套餐減$3」及「歎板燒雞腿珍寶套餐減$3」，以優惠價享受嫩滑多汁的豐盛滋味。