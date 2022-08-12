麥當勞再推「板燒雞腿」早晨套餐 下午茶$16優惠券/凍紫薯珍珠鮮奶減$3

板燒雞腿包向來都是麥當勞人氣餐點之一，由8月15日起，熱辣辣、香噴噴的「板燒雞腿」早晨套餐再度登場。麥當勞App Value Monday繼推出眾多美食優惠，其中全新凍紫薯珍珠鮮奶減$3，$16就可以吃下午茶！
麥當勞｜再推板燒雞腿早餐 電子優惠券減$3
「板燒雞腿」系列選用無皮去骨雞腿，採用無油煎煮及原塊香烤後，味道香濃帶有黑胡椒風味，而且嫩滑多汁。「板燒雞腿精選套餐」配有嫩滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅，為您帶來豐盛早晨！另有「板燒雞腿珍寶套餐」，配上香甜熱香餅，份量十足，必定讓您滿足感爆燈！
麥當勞App用戶更可以使用電子優惠券「歎板燒雞腿精選套餐減$3」及「歎板燒雞腿珍寶套餐減$3」，以優惠價享受嫩滑多汁的豐盛滋味。
麥當勞｜Value Monday第三十三週 選購指定超值套餐即減$5
下星期一（8月15日）起，麥當勞App Value Monday繼續呈獻眾多美食優惠。大熱的「選購指定超值套餐減$5」優惠會繼續推出，讓心大心細的您嚐盡各款美食！上星期全新推出的凍紫薯珍珠鮮奶亦有「McCafé 凍紫薯珍珠鮮奶減$3」優惠，煙靭Q彈的珍珠配上香甜紫薯鮮奶，冰凍透心涼！用戶只需點擊麥當勞App首頁內的「消費券優惠/McCafé」欄目即可享用不同McCafé優惠。