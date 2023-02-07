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2023-02-07 10:27:25

麥當勞加碼推5萬份免費美食 一連5日送魚柳飽、脆香雞翼換領券

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麥當勞加碼推5萬份免費美食 一連5日送魚柳飽、脆香雞翼換領券

麥當勞加碼推5萬份免費美食 一連5日送魚柳飽、脆香雞翼換領券

麥當勞早前首度推出一連十日美食震撼優惠，免費送出合共10萬張經典美食的電子換領券。有見大家反應熱烈，麥當勞決定再度加碼送出5萬份美食，誠邀大家新一年「去麥記lor？」！即日起至210日，麥當勞加碼送出5萬份美食，回饋顧客支持。

活動日期

是日美食驚喜

名額

26

原味麥炸雞一件

10,000

27

麥樂雞 (4)

10,000

28

魚柳飽一個  

10,000

29

脆香雞翼 (2)

10,000

210

新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 

10,000

 

合共：

50,000

 

參加方法與早前相同，大家只需於活動推廣期內（26日至210日）每日到香港麥當勞官方Instagram帳號及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加「加碼！去麥記歎免費美食lor？」活動，但請留意此活動只供於早前從未在126 24日期間參與「去麥記lor？」活動的顧客參加：

1.     追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk

2.     到每日指定活動貼文內留言「去麥記歎（當日主題美食）lor^^

3.     標籤兩位朋友，即可參加活動。

每日首10,000位合資格參加者的Instagram帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於217日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑券免費換領美食。首日「加碼！去麥記歎免費美食lor？」活動貼文會於今天（26日）晚上8時推出，其後四日活動推廣期間麥當勞官方Instagram帳號會每日不定時更新，美食數量有限，送完即止。

2月6日 原味麥炸雞一件 10,000 2月7日 麥樂雞 (4件) 10,000 2月8日 魚柳飽一個 10,000 2月9日 脆香雞翼 (2件) 10,000 2月10日 新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 10,000

大型戶外打卡位 祝大家兔年喜上眉梢

麥當勞與信和集團於26日至15日期間，攜手於信和集團旗下尖沙咀中心及帝國中心戶外巨型幕牆呈獻「去麥記lor？」創意短片，打造全港最大的戶外幕牆打卡位，為香港人在兔年帶來更多喜上眉梢、眉飛色舞的快樂時刻。宣傳短片雲集胡楓（修哥）、羅蘭、鄭裕玲（Do姐）、MC張天賦、Tim @ Dear Jane、陳蕾、朱薰及之仔和妹之、黃正宜（阿正）等一起誠邀你#戚起條眉分享美食，各位粉絲可以到場打卡，齊齊戚起條眉！

帝國中心戶外巨型幕牆 帝國中心戶外巨型幕牆 帝國中心戶外巨型幕牆 銅鑼灣地鐵站扶手電梯旁數碼屏幕 「去麥記lor？」宣傳車
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