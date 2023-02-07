麥當勞加碼推5萬份免費美食 一連5日送魚柳飽、脆香雞翼換領券

麥當勞早前首度推出一連十日美食震撼優惠，免費送出合共10萬張經典美食的電子換領券。有見大家反應熱烈，麥當勞決定再度加碼送出5萬份美食，誠邀大家新一年「去麥記lor？」！即日起至2月10日，麥當勞加碼送出5萬份美食，回饋顧客支持。

活動日期 是日美食驚喜 名額 2月6日 原味麥炸雞一件 10,000 2月7日 麥樂雞 (4件) 10,000 2月8日 魚柳飽一個 10,000 2月9日 脆香雞翼 (2件) 10,000 2月10日 新地一杯（朱古力或士多啤梨味） 10,000 合共： 50,000

參加方法與早前相同，大家只需於活動推廣期內（2月6日至2月10日）每日到香港麥當勞官方Instagram帳號及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加「加碼！去麥記歎免費美食lor？」活動，但請留意此活動只供於早前從未在1月26 至2月4日期間參與「去麥記lor？」活動的顧客參加： 1. 追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk） 2. 到每日指定活動貼文內留言「去麥記歎（當日主題美食）lor？^^」 3. 標籤兩位朋友，即可參加活動。 每日首10,000位合資格參加者的Instagram帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於2月17日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑券免費換領美食。首日「加碼！去麥記歎免費美食lor？」活動貼文會於今天（2月6日）晚上8時推出，其後四日活動推廣期間麥當勞官方Instagram帳號會每日不定時更新，美食數量有限，送完即止。