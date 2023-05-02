麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤 陪伴病童開生日會 呼籲透過App可捐款

麥當勞一直麥麥關懷社會，多年來致力透過不同途徑，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款。麥當勞更邀請了MIRROR成員姜濤擔任慈善大使，宣揚 「小朋友幫助小朋友」的精神，早前姜濤除參與「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」外，更探訪病童和他們的家庭，親身送上支持和祝福。

送Big Mac籃球造型生日蛋糕 當日姜濤與麥當勞叔叔之家探訪病童及其家人，並邀請已康復的小朋友舉行生日派對。姜濤除與小朋友唱生日歌外，還準備了Big Mac籃球造型生日蛋糕，更特意為小朋友送上麥當勞公仔和親筆簽名心意卡作為禮物，現場笑聲滿載，氣氛融洽。姜濤表示：「很榮幸今天首次以香港麥當勞叔叔之家慈善大使的身份，探訪香港麥當勞叔叔之家，並與小朋友們一同參與生日派對。」

傳遞愛心分享愛 姜濤指在病童康復路上，他們與家人均十分需要陪伴與支援，因此他特意為今次探訪準備了麥當勞叔叔公仔，希望以公仔陪伴在側，精神上支持一眾小朋友。姜濤說：「鼓勵大家可以繼續踴躍捐款，與我一起支持『香港麥當勞叔叔之家慈善基金』，繼續提供『以家庭為本』服務，幫助更多病童和其家人以樂觀、開朗的態度面對逆境，度過難關。 」