熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-05-02 18:46:23

麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤 陪伴病童開生日會 呼籲透過App可捐款

分享：
生活

熱愛小朋友的姜濤，與一眾小孩打成一片。

麥當勞一直麥麥關懷社會，多年來致力透過不同途徑，為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌款。麥當勞更邀請了MIRROR成員姜濤擔任慈善大使，宣揚 「小朋友幫助小朋友」的精神，早前姜濤除參與「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」外，更探訪病童和他們的家庭，親身送上支持和祝福。

生活

姜濤與病童及已康復的小朋友一起舉行生日派對，還準備了Big Mac籃球造型生日蛋糕慶祝。

送Big Mac籃球造型生日蛋糕

當日姜濤與麥當勞叔叔之家探訪病童及其家人，並邀請已康復的小朋友舉行生日派對。姜濤除與小朋友唱生日歌外，還準備了Big Mac籃球造型生日蛋糕，更特意為小朋友送上麥當勞公仔和親筆簽名心意卡作為禮物，現場笑聲滿載，氣氛融洽。姜濤表示：「很榮幸今天首次以香港麥當勞叔叔之家慈善大使的身份，探訪香港麥當勞叔叔之家，並與小朋友們一同參與生日派對。」

生活

姜濤與早前麥當勞微電影《在一起 才是家》的真實個案家庭潘太一家交流。

傳遞愛心分享愛

姜濤指在病童康復路上，他們與家人均十分需要陪伴與支援，因此他特意為今次探訪準備了麥當勞叔叔公仔，希望以公仔陪伴在側，精神上支持一眾小朋友。姜濤說：「鼓勵大家可以繼續踴躍捐款，與我一起支持『香港麥當勞叔叔之家慈善基金』，繼續提供『以家庭為本』服務，幫助更多病童和其家人以樂觀、開朗的態度面對逆境，度過難關。 」

生活

麥當勞行政總裁黎韋詩(後排右五)、香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤、Ronald和麥當勞管理層，一起到香港麥當勞叔叔之家探訪病童及其家人。

 

可在麥當勞App或麥當勞捐款幫助病童

即日起，麥當勞App已增設電子捐款券，讓麥當勞App用戶可隨時隨地透過App進行捐款，麥麥捐贈愛心，幫助受影響病童家庭。除了透過麥當勞App電子捐款券，顧客亦可選擇親臨麥當勞餐廳透過自助點餐機進行捐款。

生活

熱愛小朋友的姜濤，與一眾小孩打成一片。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受