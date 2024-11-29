麥當勞壓軸推出《龍珠大魔》4款珍藏卡 神龍別注版金卡登場麥當勞App

全套8款的全球獨家《龍珠大魔》珍藏卡，分兩星期輪流登場，壓軸4款將於12月2日下星期一11時起隆重推出，當中包括其他深受歡迎的角色專屬卡如魔人布歐(縮小版)以及龜仙人(縮小版)；亦有兩位主角——悟空和比達的組合卡，珠光印刷的萬變卡極具收藏價值！除了上述3款珍藏卡外，麥當勞還為粉絲們送上驚喜——神龍別注版金卡將於下周同步登場，卡面閃閃發光，選購指定套餐，才可揭開神龍的神秘面紗！另外，每張極具手感和印刷精美的珍藏卡背面均印有不同星數的龍珠，集齊下周4款珍藏卡，完成收集七星龍珠之旅。

麥當勞App用戶可於下星期一（12月2日）上午11時起於App內使用電子優惠券購買指定套餐，就可換領以上4款珍藏卡的其中一款。指定套餐包括「$44日式吉列雞腿飽套餐附《龍珠大魔》珍藏卡」及「$44日式照燒麥炸雞2件套餐附《龍珠大魔》珍藏卡」，或指定超值套餐加$5 換購。《龍珠大魔》珍藏卡會以印有神龍肖像的包裝袋派發，款式隨機，數量有限，換完即止。

同日起，麥當勞App用戶亦享獨家優惠$49「麥當勞|龍珠大魔限量珍藏套餐」，除可品嚐日式吉列雞腿飽套餐配自選小食(可選紫薯脆波(5粒)或新增選項麥樂雞(4塊)外，亦可獲贈印有悟空(縮小版)以及界王神(縮小版)兩位角色肖像的限量《龍珠大魔》珍藏紙袋乙個。珍藏紙袋數量有限，送完即止。其他聯乘主題美食優惠亦會繼續供應，包括「選購指定超值套餐加$10配麥炸雞(1件)」和「$88麥炸雞分享桶」，讓大家自選心水口味的麥炸雞！