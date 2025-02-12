麥當勞將軍漢堡系列情人節起載譽歸來 多款全新日式美食同步登場/情人節一日限定優惠

香港麥當勞50周年，知道一眾漢堡迷期盼將軍回歸，由後天情人節(2月14日)起，將軍漢堡系列將浪漫歸來，更帶來2月14日一日限定優惠，以及多款全新美食，即睇詳情！
將軍漢堡系列以嫩滑多汁的豬柳沾上香甜且微帶薑味的日式照燒汁，再配以爽口切絲生菜和鬆軟芝麻麵包；而玉子將軍漢堡則以豬柳搭配軟嫩蒸蛋，加上清新檸檬蛋黃醬，完美配搭。還有雙倍幸福滋味的玉子雙層將軍漢堡，兩層豬柳讓豐富口感Double Up。
多款全新日式美食登場
這次將軍更會帶來多款日式美食：全新Shake Shake薯條日式烤雞味調味粉登場，風味獨特的日式烤雞滋味配上香脆金黃的薯條；而Shake Shake薯條粟米湯味調味粉亦會回歸；白桃梳打以香甜的冰涼白桃梳打配搭粒粒雜果。另有兩款日系甜品登場：焙茶Oreo麥旋風以順滑新地混合香濃焙茶醬，加入OREO曲奇碎；抹茶麻糬批充滿甘香抹茶醬，再配上煙韌麻糬，多重口感帶點甜蜜回甘。
情人節一日限定優惠
2月14日情人節當日，麥當勞App更推出2款情人節一日限定優惠券，包括「 [從不孤單一人餐]$49玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐」 及「 [長長久久二人餐]$99將軍漢堡、玉子將軍漢堡超值套餐及脆香雞翼(4件) 」。
全新日語廣告歌
今次麥當勞為完美演繹日系甜蜜故事，特意邀請日籍模特兒山内竜司(Ryuji Yamauchi)回歸拍攝將軍漢堡系列廣告。麥當勞更特意為將軍玉子重聚創作全新日語廣告歌，全新廣告將於2月14日情人節上傳到香港麥當勞官方YouTube頻道，同大家度過溫馨情人節。
$38起歎將軍漢堡套餐 麥當勞App優惠券登場
同樣由2月14日起，將軍漢堡超值套餐亦會以優惠價$38起登場，無論到餐廳選購或透過麥當勞App優惠券，均可享受此優惠。同日起，麥當勞App亦會推出多款超值優惠劵，例如「玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$3 」、「玉子將軍漢堡套餐減$3」、「$11.5抹茶麻糬批」和「$17.5 焙茶Oreo麥旋風」。