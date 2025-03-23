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2025-03-23 14:00:00

麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」捐款$90.3贏拉闊音樂會門票 「麥麥慳」套票$25起歎超值套餐

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麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」捐款$90.3贏拉闊音樂會門票 「麥麥慳」套票$25起歎超值套餐

麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」捐款$90.3贏拉闊音樂會門票 「麥麥慳」套票$25起歎超值套餐

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香港麥當勞與商業電台 881903再次合作，推出愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」，捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，就有機會獲得門票2張，讓大家參與慈善活動之餘又有機會睇show！另外麥當勞Value Monday踏入第13周，繼續為大家送上「玉子將軍漢堡套餐減$5」、「麥麥慳」套票等優惠，下文即睇詳情！

麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」

各位麥當勞App用戶請注意！由即日起至 4 月 20 日（晚上 11 時 59 分或之前）期間，只要在麥當勞App內透過點擊 App 主頁捐款 banner 到活動網站，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會贏取《CreFIT 呈獻拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》門票兩張！是次為今年第一場拉闊音樂會，將集結三位實力派唱作人，以別出心裁的演繹重新詮釋經典作品，展開一場撫慰心靈的音樂旅程。音樂會將於 2025年5月10日（星期六）晚上8 時假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行，大家一於共襄善舉、踴躍捐款，為有需要的病童及家庭伸出援手啦！

是次捐款活動將按特定序列選出 100 名幸運兒，每位得獎者可獲得活動門票兩張。麥當勞 App 用戶可重複捐款，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於 5 月 2 日前透過登記電郵通知。 

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麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」

麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」

麥當勞Value Monday第13周優惠推介

麥當勞App 繼續提供「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5」以及「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$5」優惠，讓大家飽歎玉子將軍漢堡的經典美味！另外人氣「麥麥慳」套票優惠亦同步供應，「四重滋味套餐」只需 $136 起便可自由搭配 4 個套餐再加 1 款指定小食，豐富又滿足，另外還有$100 起「飽你鍾意套餐」、$128「雞會難得套餐」 及$100 起「著數之晨套餐」，涵蓋漢堡、炸雞及早餐等多款人氣選擇。只需先付 $20 訂金購買套餐，即可獲得一套四張換購券，換購券更可使用至 2025 年 4 月 23 日。

「麥麥慳」套票優惠強勢回歸 $100 起「飽你鍾意套餐」 全新 「四重滋味套餐」只需 $136 起便可自由搭配 4 個套餐再加 1 款指定小食 $128「雞會難得套餐」

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