麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」捐款$90.3贏拉闊音樂會門票 「麥麥慳」套票$25起歎超值套餐

香港麥當勞與商業電台 881903再次合作，推出愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」，捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，就有機會獲得門票2張，讓大家參與慈善活動之餘又有機會睇show！另外麥當勞Value Monday踏入第13周，繼續為大家送上「玉子將軍漢堡套餐減$5」、「麥麥慳」套票等優惠，下文即睇詳情！

麥當勞愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」

各位麥當勞App用戶請注意！由即日起至 4 月 20 日（晚上 11 時 59 分或之前）期間，只要在麥當勞App內透過點擊 App 主頁捐款 banner 到活動網站，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會贏取《CreFIT 呈獻拉闊音樂會 Oscar．回憶夜遊 林家謙 x 洪嘉豪 x 陳健安》門票兩張！是次為今年第一場拉闊音樂會，將集結三位實力派唱作人，以別出心裁的演繹重新詮釋經典作品，展開一場撫慰心靈的音樂旅程。音樂會將於 2025年5月10日（星期六）晚上8 時假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行，大家一於共襄善舉、踴躍捐款，為有需要的病童及家庭伸出援手啦！

是次捐款活動將按特定序列選出 100 名幸運兒，每位得獎者可獲得活動門票兩張。麥當勞 App 用戶可重複捐款，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，得獎結果將於 5 月 2 日前透過登記電郵通知。