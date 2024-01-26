麥當勞推全新下午茶優惠 $28 4件麥樂雞+沖繩黑糖珍珠奶茶/免費升級飲凍熱Latte

麥當勞又有新優惠！Value Monday第五週推出多款下午茶時段電子優惠券，分別有$28 4件麥樂雞+沖繩黑糖珍珠奶茶，選購指定套餐即可免費升級飲凍底熱Latte等，即睇詳情！
下星期一（1月29日）起，麥當勞App推出多款全新下午茶時段電子優惠券，為每天忙碌辛勞的您打打氣！首先有「【下午茶優惠】$28 麥樂雞（4件）配 McCafé凍沖繩黑糖X珍珠奶茶」，金黃香脆的麥樂雞配上冰凉甜蜜的凍黑糖珍珠奶茶，完美配搭為您注入滿滿能量！另外亦有「【下午茶優惠】選購指定超值套餐免費升級凍或熱Latte即磨鮮奶咖啡(大)」，享用超值套餐之外亦能品嚐香濃鮮奶咖啡，為您帶來醒神下午！
另外兩款下午茶優惠亦有不同選擇，包括「【下午茶優惠】$20魚柳飽或麥香雞配熱港式奶茶」及「【下午茶優惠】$20脆香雞翼(2件) 或原味麥炸雞一件配汽水」！
下星期繼續有人氣招財福堡系列優惠與您喜迎新春！推薦「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡配紅豆年糕批四道菜滋味套餐減$5」優惠，品嚐黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡的豐富口感後，以外脆內軟的紅豆年糕批為一餐畫上完美句號！
而最新一輪的McCafé咖啡套票優惠由即日起亦可供選購，只需$100起就能享受8杯香濃咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）及細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte），每杯低至$12.5就歎到！換購券有效期至2024年3月12日，給予您充足時間「麥麥」歎即磨靚啡！