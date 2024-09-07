麥當勞推全新$10為食卡 買飲料送薯條/蘋果批/新地 即買即送30張換領券

麥當勞App推出全新$10 為食卡優惠！下星期一起，大家可自由選擇指定美食組合，買飲料送薯條/蘋果批/新地。另有McGriddles早餐及韓風美食系列等人氣美食，即睇詳情！
麥當勞App推出全新$10 為食卡優惠！ 下星期一起，用戶只需打開麥當勞App，選擇$10 為食卡優惠券，先付$10購買30張換購券，換購券於30分鐘內會存入麥當勞App「優惠」頁面。用戶使用每張換購券時以原價購買任何一款A區美食，即免費送一款B區美食，換購券使用日期由9月9日至10月13日，讓大家即買即賺即慳，最高共可慳$630！
A區美食包括各款人氣飲品，包括凍港式奶茶（大）、凍檸檬茶（大）、凍即磨黑咖啡、厚椰奶鐵或指定大大啖飲品，而B區的各款人氣美食，則有中薯條、兩件蘋果批、士多啤梨新地或朱古力新地、Oreo麥旋風式或大汽水。
同時，由下星期一（9月9日）至星期日（9月15日）期間，麥當勞App再度推出大家最愛的自選麥麥勁賞優惠！用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「自選麥麥勁賞」Banner進入活動頁面，即可從4款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券，所選優惠券將於數分鐘內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，優惠券使用日期為9月16日至20日。
4款優惠包括：$29新餐肉蛋漢堡及飲品配薯餅、$36板燒雞腿飽及飲品配一款小食、$36雙層魚柳飽及飲品配一款小食 及$29原味麥炸雞(2件) 及飲品。
下星期繼續有大人氣早餐McGriddles，兩款楓糖班戟漢堡系列優惠包括$35楓糖班戟豬柳漢堡超值早晨套餐，及$36.5起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐。亦有來自韓國的韓風美食系列，選購煙肉脆爆雞腿飽套餐減$3，同時亦繼續有$39起脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐。